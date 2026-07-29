L'Olimpiade di Milano ha fatto volare i conti di Fiera

Il cda di Fiera Milano, ha approvato ieri i risultati consolidati al 30 giugno. L’ad e dg Francesco Conci parla di «ricavi in aumento del 38%, ebitda in crescita del 49% e un risultato netto più che raddoppiato, da 23,1 a 50,7 milioni di euro che testimoniano la capacità del Gruppo di trasformare la propria strategia in risultati concreti». Una performance, aggiunge, «quest’anno sostenuta dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, da un calendario fieristico particolarmente favorevole e dall’ampliamento del perimetro del Gruppo con Expotrans e Stipa, ma soprattutto riflette un percorso di evoluzione che continua a rafforzare il posizionamento competitivo di Fiera Milano come piattaforma internazionale sempre più integrata al servizio delle imprese, delle filiere e dei territori». Nel corso del semestre sono state ospitate alcune delle principali manifestazioni: da Fashion Link Milano a Mostra Convegno Expocomfort, fino al Salone del Mobile e a TuttoFood, ma parallelamente prosegue l’arricchimento del portafoglio. Di questi giorni la nomina di Cloe Piccoli nuovo direttore artistico di miart, «una scelta strategica che riflette il percorso di riposizionamento di Fiera Milano: vogliamo che i nostri asset proprietari siano sempre più piattaforme capaci di generare valore durante tutto l’anno, creare connessioni, produrre contenuti e contribuire allo sviluppo degli ecosistemi in cui operano. È la stessa visione che guida la crescita di progetti come NetZero Milan, nati per accompagnare le grandi trasformazioni economiche, industriali e sociali e rafforzare il posizionamento internazionale di Fiera Milano». In corso anche un ridisegno degli spazi espositivi «per renderli sempre più dinamici, modulari e flessibili, capaci di adattarsi rapidamente alle esigenze dei diversi format e di offrire un’esperienza sempre più coinvolgente a pubblico, espositori e organizzatori». Nei primi sei mesi del 2026 i ricavi consolidati ammontano a 245,7 milioni di euro, in aumento di 67,9 milioni rispetto al 2025. Nel periodo si sono svolte 37 manifestazioni fieristiche (26 in Italia e 11 all’estero, 21 direttamente organizzate e 16 ospitate), 48 eventi congressuali per un totale di 922.339 mq occupati. La crescita dei ricavi è principalmente riconducibile ai Giochi Invernali, sia per l’utilizzo delle venue e la realizzazione delle infrastrutture nel quartiere fieristico di Rho che per il Main Media Centre.