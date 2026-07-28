Milano capitale dello sport? Questa è una beffa

La provincia più sportiva d’Italia è Milano: a decretarlo la 20sima edizione dell’Indice di Sportività, realizzato da Pts Sport e pubblicato da Il Sole24Ore, che consente di leggere la vitalità sportiva dei territori e di cogliere tendenze che non emergono dall’agonismo.

Così se non stupisce il risultato alla voce «Calcio professionisti» merito dello scudetto dell’Inter e nel Basket grazie all’Olimpia campione d’Italia e la voce «Investimenti» con 200 milioni di euro spesi in 30 impianti per colmare il gap, sia chiaro- le ombre si concentrano sugli sport minori.

Il primato soddisfa Beppe Sala, consapevole del fatto che ci sia «ancora tanto lavoro da fare» soprattutto sul tema degli impianti. Un primo posto oscurato quindi da alcune ombre, come il tema delle piscine chiuse, aspetto su cui lo stesso sindaco fa mea culpa. «È chiaro che non possiamo dire che tutto va bene, abbiamo anche delle problematiche: i milanesi ci stanno incalzando sulla gestione delle piscine» ammette. Il sindaco poi conferma che entro la fine del mandato riaprirà il Lido, grazie a una partnership pubblico privato. A Sala piacerebbe poi lasciare in eredità al prossimo sindaco «il progetto Generazione Sport perchè il vero rischio è l’abbandono dello sport in età scolastica». In effetti, a guardare la classifica de Il Sole, sono proprio gli sport minori o praticati in modo dilettantistico a essere maggiormente penalizzati: Milano non compare nei primi 5 classificati nella categoria «atleti tesserati», degli enti di promozione sportiva, nel calcio dilettantistico, nel volley e negli altri sport di squadra. Così è assente nella classifica del ciclismo (società e risultati degli alteti), del tennis, di canoa e canottaggio nonostante l’Idroscalo e i Navigli (mentre si «piazza» quinta per il nuoto). Non pervenuta nemmeno nella classifica degli sport outdoor, auto, moto e sport turistico.

Nella città dei diritti e della «declinazione al femminile» di incarichi e nomine Milano viene bocciata sul fronte dello sport femminile e di «sport e bambini».

Nessun atleta milanese si è classificato ai Giochi invernali 2026.