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Attualità

Nuovo incarico per Giulia Presutti. E partono gli spot di Report

Dopo le polemiche un nuovo inizio per la giornalista che doveva prendere il posto di Ranucci. E la redazione di Piervincenzi e Di Pasquale danno appuntamento per l’8 novembre

Giulia Bernardini
Giulia Presutti, indicata come conduttrice di Report, in occasione dell’incontro tenutosi presso la sede RAI di via Teulada per trovare una soluzione alla conduzione della trasmissione di RAI3 Report dopo la sospensione del conduttore Sigfrido Ranucci . Roma, Martedì 01Settembre 2026 (photo by Mauro Scrobogna / LaPresse) Giulia Presutti, Report presenter appointed by the Company, on the occasion of the meeting held at the RAI headquarters in Via Teulada to find a solution for the management of the RAI3 Report programme following the suspension of presenter Sigfrido Ranucci. Rome Tuesday September 01 2026 (photo by Mauro Scrobogna / LaPresse)
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Da possibile erede di Sigfrido Ranucci a nuovo volto della redazione di Mi manda Rai Tre. Cambia il futuro televisivo di Giulia Presutti, la giornalista 36enne che la Rai aveva inizialmente scelto per la conduzione di Report insieme a Daniele Piervincenzi. A comunicare la nuova destinazione è stata la Direzione Approfondimento, che ha informato il Comitato di redazione del trasferimento in vista delle prossime sfide editoriali dello storico programma del servizio pubblico.

Una nuova sistemazione che arriva dopo settimane tutt’altro che tranquille. Lei, vincitrice della selezione interna per giornalisti, avrebbe dovuto raccogliere il testimone di Ranucci, ma la sua nomina aveva incontrato la forte opposizione di una parte della redazione di Report, contraria al cambio di conduzione deciso dai vertici Rai. Di fronte a questo la giornalista aveva scelto di fare un passo indietro, spiegando in una mail al direttore Paolo Corsini di voler aiutare la trasmissione nella quale era cresciuta professionalmente. Una rinuncia arrivata per evitare che il futuro del programma continuasse a essere ostaggio delle contrapposizioni interne. Adesso per Presutti si apre un nuovo capitolo, lontano dalla conduzione di Report ma sempre all’interno della Rai.

Intanto partono anche i primi spot della nuova stagione di Report, al via l’8 novembre su Rai3. Nel promo si vede tutta la redazione, in silenzio, in piedi, guardare dritto in camera sulle note di ‘Un mondo difficile’ di Tonino Carotone: in prima fila, in mezzo ai colleghi, i due co-conduttori Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. “Prossimamente. Rai3″, la scritta che appare in video. Sul profilo Facebook del programma si legge: “Le inchieste di Report tornano l’8 novembre”. E ancora: “Torna #Report: la squadra vi dà appuntamento l’8 novembre, in prima serata, su #Rai3″.

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