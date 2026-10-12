Nuovo incarico per Giulia Presutti. E partono gli spot di Report

Da possibile erede di Sigfrido Ranucci a nuovo volto della redazione di Mi manda Rai Tre. Cambia il futuro televisivo di Giulia Presutti, la giornalista 36enne che la Rai aveva inizialmente scelto per la conduzione di Report insieme a Daniele Piervincenzi. A comunicare la nuova destinazione è stata la Direzione Approfondimento, che ha informato il Comitato di redazione del trasferimento in vista delle prossime sfide editoriali dello storico programma del servizio pubblico.

Una nuova sistemazione che arriva dopo settimane tutt’altro che tranquille. Lei, vincitrice della selezione interna per giornalisti, avrebbe dovuto raccogliere il testimone di Ranucci, ma la sua nomina aveva incontrato la forte opposizione di una parte della redazione di Report, contraria al cambio di conduzione deciso dai vertici Rai. Di fronte a questo la giornalista aveva scelto di fare un passo indietro, spiegando in una mail al direttore Paolo Corsini di voler aiutare la trasmissione nella quale era cresciuta professionalmente. Una rinuncia arrivata per evitare che il futuro del programma continuasse a essere ostaggio delle contrapposizioni interne. Adesso per Presutti si apre un nuovo capitolo, lontano dalla conduzione di Report ma sempre all’interno della Rai.

Intanto partono anche i primi spot della nuova stagione di Report, al via l’8 novembre su Rai3. Nel promo si vede tutta la redazione, in silenzio, in piedi, guardare dritto in camera sulle note di ‘Un mondo difficile’ di Tonino Carotone: in prima fila, in mezzo ai colleghi, i due co-conduttori Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. “Prossimamente. Rai3″, la scritta che appare in video. Sul profilo Facebook del programma si legge: “Le inchieste di Report tornano l’8 novembre”. E ancora: “Torna #Report: la squadra vi dà appuntamento l’8 novembre, in prima serata, su #Rai3″.