One Health Day: Asl Roma 4 in prima fila in Italia per la prevenzione integrata

Si celebra oggi la One Health Day, la campagna internazionale che richiama l’attenzione sul legame tra la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente. Un approccio integrato alla prevenzione che la ASL Roma 4 promuove dal 2025 attraverso un percorso che coinvolge professionisti sanitari, istituzioni, scuole e cittadini.

Il modello One Health adotta una visione olistica, superando la frammentazione tra settori e competenze e favorendo la collaborazione tra sanità pubblica, servizi veterinari e professionalità ambientali. Un’impostazione che richiede interventi coordinati e un’attenta lettura dei fattori che incidono sul benessere collettivo.

La ASL Roma 4 ha dato forma a questo approccio attraverso un percorso condiviso con le varie realtà del territorio, affiancando ai servizi sanitari iniziative di formazione, prevenzione e sensibilizzazione. Tra i temi affrontati figurano la sicurezza alimentare, le malattie trasmissibili e la tutela degli ecosistemi, con l’obiettivo di promuovere anche la partecipazione attiva dei cittadini.

“Abbiamo scelto di promuovere One Health perché una prevenzione efficace richiede il contributo di professionalità e istituzioni diverse”. Dichiara Rosaria Marino, direttrice generale della ASL Roma 4. “Il compito della ASL è favorire questa collaborazione e renderla concreta nei territori. Vogliamo che la tutela dell’ambiente, la sicurezza degli alimenti e la salute delle persone trovino risposte coerenti. L’esperienza costruita con scuole e Comuni è un modello che intendiamo consolidare e condividere anche con altre realtà sanitarie”

L’iniziativa ha preso avvio a Santa Severa il 3 e 4 ottobre 2025, con la formazione rivolta a operatori e scuole, il Villaggio della Prevenzione e la sottoscrizione del protocollo One Health da parte dei Sindaci del territorio. Nel 2026 le attività sono proseguite ad Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma e Ladispoli, con un’edizione in formato ridotto a Torrita Tiberina. A Civitavecchia, il 16 e 17 ottobre la “Missione Zero Spreco” e una nuova edizione del Villaggio della Prevenzione hanno inaugurato l’annualità dedicata alla sicurezza alimentare e alla sostenibilità ambientale.

Per il 2027, il programma in preparazione prevede quattro incontri e appuntamenti del Villaggio della Prevenzione nei quattro distretti, a Cerveteri, Trevignano Romano, Formello e Civitavecchia. Sono previsti anche incontri e conferenze nei piccoli Comuni, per dare continuità al dialogo con le comunità e alla diffusione delle buone pratiche.