“Piantedosi ciao ciao”. Askatasuna in piazza a Torino minaccia il titolare del Viminale

Askatasuna minaccia anche il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, condividendo sui propri social il volto del titolare del Viminale oggi in visita nella città di Torino. Al grido di “fuori da questa città”, l’ex centro sociale occupato, la rete dei collettivi studenteschi e la sigla Torino per Gaza, hanno realizzato un carosello social in cui ripercorrono i momenti degli scontri avvenuti e sono scesi in piazza per manifestare contro il ministro. Sono al momento una cinquantina i contestatori di Piantedosi, arrivato in prefettura a Torino per una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“A Torino è da poco iniziato un presidio studentesco in piazza Castello contro la visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in città per un vertice sulla sicurezza in vista della manifestazione prevista per sabato prossimo. Il presidio, organizzato dal Collettivo Autonomo Universitario, da Studenti Indipendenti e dall’Assemblea di Culture, Politica e Società (CPS), segnala la presenza di un consistente schieramento di forze di polizia”, hanno scritto gli antagonisti alle 14.13 nei loro canali d’area e, mezz’ora dopo, hanno fornito un altro aggiornamento: “A Torino, il presidio studentesco non è riuscito a raggiungere piazza Castello, venendo bloccato dalle forze dell’ordine lungo via Po. A impedire il passaggio dei manifestanti sono due camionette, una della Polizia di Stato e una dei Carabinieri, con due reparti mobili schierati in tenuta antisommossa”.

Su uno striscione che è stato srotolato dagli antagonisti si legge: “La vera sicurezza è arrivare a fine mese. Piantedosi ciao ciao”. Nel frattempo vengono scanditi cori contro il ministro mentre le forze dell’ordine monitorano la situazione. Quella del ministro Piantedosi è una presenza straordinaria al Cosp ed è legata alle recenti manifestazioni contro il carovita e il riarmo che proprio nel capoluogo piemontese hanno scatenato diversi momenti di tensione.