Qual è il problema di Mancini, pure il burkini è ok e i No Tav: quindi, oggi…

- Dice Piquet: “Più che Guardiola, all’Italia serve un piano per guardare oltre i risultati”. Cioè: bisogna prima impostare un modo di giocare con cui far crescere i vari settori giovanili e solo tra qualche anno pensare, o sperare, di tornare tra le grandi del mondo. Ad oggi puoi mettere in panchina pure San Gennaro, ma manco lui sarebbe in grado di fare miracoli con i giocatori che si ritrova.
- Praticamente oggi Repubblica, in un articolo molto articolato, fa intendere che le piscine per donne col burkini — ne hanno aperta una in Alto Adige — siano in realtà una sorda di conquista dei diritti femminili (“civiltà”) e non una brutale ghettizzazione. Poi vi chiedete perché finiremo per soccombere. Presto ci verranno a dire che anche lasciare le mogli a casa a cucinare e stirare, se fatto dagli stranieri, in realtà va bene perché evita alle signore di rischiare la vita sul lavoro.
- Poi, oh: se le signore musulmane preferiscono andare in piscina solo quando non ci sono uomini, chi sono io per negarglielo? Però ricordo che qualche anno fa la sola idea di tenere i ragazzi separati dalle ragazze, anche negli aspetti educativi, era considerata un sacrilegio. Bisognava unire. Bisognava superare le divisioni di genere. Pensionare questa separazione uomo-donna. Poi arriva il burkini e anni di sociologia delle relazioni di genere vanno a farsi benedire…
- Titolo di Repubblica dedicato a Mancini: “L’Europeo vinto, il tradimento per l’Arabia, le scoperte Zaniolo e Retegui, la vita romana: chi è il prescelto”. Cioè: chi scrive vuole bene al Mancio, essendo laziale, però, signori miei. Vi pare motivo di orgoglio aver scoperto Zaniolo e Retegui?
- Solo noi italiani possiamo affidare il rilancio del calcio italiano a uno che ha fallito la qualificazione al Mondiale e se n’è andato, così, dal nulla, per finire ad allenare in Arabia.
- Va bene, erano incappucciati. Però è incredibile che, a fronte di 130 agenti feriti, a oggi per i fatti della Val di Susa ci siano solo due persone arrestate. Qualcosa è andato storto, anche negli ordini operativi forniti ai poliziotti. O no?
- Oggi poca roba. Ci vediamo domani.
Commenti
I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.