San Siro, all’ippodromo non solo corse ma libri e giochi per bambini

Tre appuntamenti, tre libri, mille avventure, questo mese l’Ippodromo Snai San Siro dedica ai più piccoli un ciclo di iniziative che uniscono storie, creatività e gioco nelle giornate di corse del 10, 18 e 25 ottobre, con il paddock dell’impianto che si animerà dalle ore 16 con tre laboratori di lettura. Accompagnati dagli autori dei racconti e dagli animatori, bambine e bambini dai 4 anni in su potranno viaggiare con la fantasia ascoltando le avventure narrate nei libri e cimentarsi in attività creative a tema pensate per stimolare immaginazione, curiosità e capacità di espressione. Appuntamenti che fanno parte del progetto KIDDO di Emme Promozione e sono realizzati in collaborazione con Libreria Mariclò.

Sabato 10 ottobre “Noi animali” - Bimba Landmann, autrice e illustratrice milanese, accompagnerà i piccoli tra le pagine del suo libro e li coinvolgerà in giochi e attività per imparare a guardare il mondo attraverso gli occhi degli animali, riflettendo sul tema dell’empatia in modo coinvolgente e divertente.

Domenica 18 ottobre “Amici di zucca” - Nel mese di Halloween ecco un’avventura ambientata nel periodo più magico e spaventoso dell’anno: una storia su un’amicizia inaspettata raccontata dalla voce del suo autore, Claudio Gobbetti che sarà seguita da un laboratorio creativo di cartotecnica nel quale i bambini potranno creare e decorare la propria zucca per la festa del 31 ottobre.

Domenica 25 ottobre “Leonardo da Vinci – Il genio del Rinascimento” - In occasione dell’importante giornata del Gran Premio del Jockey Club, sarà Leonardo Da Vinci il protagonista del pomeriggio dedicato ai più piccoli. Un viaggio che inizia dal libro di Shackleton Kids e prosegue attraverso quiz, cruciverba e disegni per conoscere da vicino la vita, le opere e tante curiosità sul grande artista e inventore, come il suo legame con l’Ippodromo Snai San Siro, che ospita il Cavallo di Leonardo, l’imponente statua realizzata da Nina Akamu sui disegni leonardeschi.

I laboratori di lettura e le attività sono inclusi nel biglietto di ingresso all’Ippodromo: 5 euro per le giornate del 10 e del 18 ottobre; 10 euro per la giornata del 25 ottobre; ingresso gratuito per minori e persone con disabilità certificata con un accompagnatore.