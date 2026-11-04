Se Milano riscopre la sua vera anima

Venticinque anni di Fondazione Rava. «Ho imparato che quello che metti nella vita degli altri tornerà a riempire la tua». Ci sono momenti in cui Milano riscopre la sua vera anima. E la serata della Fondazione Francesca Rava alla Scala con i fondi raccolti per le sue molteplici attività (sociali più che benefiche) è una di quelle. Lo si capisce quando la presidente Mariavittoria Rava si rivolge ai ragazzi del Beccaria, chiamandolo con grazia Ipm e non carcere. Uno dei tanti luoghi dell’impegno di una fondazione che aiuta «l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, mamme e donne fragili in Italia, ad Haiti e nel mondo». E a loro è dedicata la raccolta fondi della serata «Stelle di oggi e di domani» i cui protagonisti sono gli allievi della Scuola di ballo dell’Accademia della Scala diretta da Fréderic Olivieri e l’étoile Nicoletta Manni. E poi l’ospedale pediatrico gratuito Nph Saint Damien di Haiti costruito dalla Fondazione. «Una struttura - dice Rava - di eccellenza in un Paese del quarto mondo, poverissimo e di cui nessuno parla. A parte il Santo Padre». Ed è per questo che «Milano si riconosce nello spirito di solidarietà, altruismo e fratellanza che riguarda questi progetti». Nel sito internet donare è facile e fa bene. A loro e a noi.