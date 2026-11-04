Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 07:09
In evidenzaAggiornato alle ore 07:09
Attualità

Se Milano riscopre la sua vera anima

L’impegno di una fondazione che aiuta “l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, mamme e donne fragili in Italia, ad Haiti e nel mondo”

Giannino della Frattina
"Fare del bene è un mestiere ma in Italia non ci sono regole"
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Venticinque anni di Fondazione Rava. «Ho imparato che quello che metti nella vita degli altri tornerà a riempire la tua». Ci sono momenti in cui Milano riscopre la sua vera anima. E la serata della Fondazione Francesca Rava alla Scala con i fondi raccolti per le sue molteplici attività (sociali più che benefiche) è una di quelle. Lo si capisce quando la presidente Mariavittoria Rava si rivolge ai ragazzi del Beccaria, chiamandolo con grazia Ipm e non carcere. Uno dei tanti luoghi dell’impegno di una fondazione che aiuta «l’infanzia e l’adolescenza in condizioni di disagio, mamme e donne fragili in Italia, ad Haiti e nel mondo». E a loro è dedicata la raccolta fondi della serata «Stelle di oggi e di domani» i cui protagonisti sono gli allievi della Scuola di ballo dell’Accademia della Scala diretta da Fréderic Olivieri e l’étoile Nicoletta Manni. E poi l’ospedale pediatrico gratuito Nph Saint Damien di Haiti costruito dalla Fondazione. «Una struttura - dice Rava - di eccellenza in un Paese del quarto mondo, poverissimo e di cui nessuno parla. A parte il Santo Padre». Ed è per questo che «Milano si riconosce nello spirito di solidarietà, altruismo e fratellanza che riguarda questi progetti». Nel sito internet donare è facile e fa bene. A loro e a noi.

SolidarietàFondazione RavaMilano
Commenti