Violenze su minorenni. Guai per Jared Leto. I racconti di dieci donne in un’inchiesta Bbc

Per il momento l’attore e musicista Jared Leto ha scelto di chiudersi nel silenzio. Ma le notizie diffuse dalla Bbc sono di una gravità tale da gettare un’ombra sulla sua carriera. Quattro donne hanno accusato Leto di violenze sessuali quando erano adolescenti.

Una di loro sostiene di essere stata aggredita nel bagno di un motel quando aveva 17 anni nel 2002. Un’altra afferma che l’abbia minacciata di violenza sessuale quando aveva 19 anni e di essersi ritrovata inaspettatamente sola con lui in una stanza d’albergo nel 2013, quando l’attore all’epoca aveva 41 anni. Una terza racconta di aver avuto un rapporto sessuale con l’attore in California a 17 anni, età che per la legge dello stato sulla West Coast configurerebbe il reato di stupro su minore (il limite è infatti fissato a 18 anni). Una quarta spiega che Leto l’avrebbe adescata e, sfruttando la sua fama, le avrebbe fatto numerose telefonate avanzando esplicite richieste sessuali quando la giovane aveva 16 anni. In questa occasione l’attore chiuse

i rapporti con la donna inviandole un accordo di riservatezza per imperdirle di parlare, ma lei si rifiutò di firmare.

Pur non rispondendo alle domande dell’emittente britannica, Leto ha comunque voluto sfogarsi con il sito di gossip Tmz: «si tratta di accuse categoricamente false». Quello che è certo è che il documentario della Bbc «Jared Leto. Hollywood’s Dark Secret» contiene le testimonianze di almeno dieci donne, tutte concordi nel denunciare presunti comportamenti inappropriati da parte dell’attore premio Oscar tra il 2002 e il 2016, quando lui aveva tra i 30 e 40 anni. Altre quattro donne confermano di aver ricevuto numerose telefonate a sfondo sessuale quando erano minorenni. Nella testimonianza di un’altra, all’epoca dei fatti 14enne, si legge che Leto ordinò a una guardia di sicurezza di portarla nel backstage di un festival musicale dopo averle fatto un commento osceno sul seno durante una sessione di autografi. «È stato 25 anni fa... ora l’ha fatta franca» racconta una delle presunte vittime.

Ulteriori conferme sui

comportamenti dell’attore e musicista sarebbero arrivate anche da due membri di lunga data della sua band: in particolare le loro testimonianze raccontano del disagio che provassero per i modi con cui Leto interagiva con le ragazze adolescenti invitandole nel backstage, nel suo camerino o in casa sua.

Attore molto versatile, Leto aveva iniziato l’ascesa alla fama interpretando il personaggio di Jordan Catalano nella serie televisiva «My So-Called Life» negli anni Novanta. Ha avuto ruoli in film di successo come »Fight Club» e «Alexander». La consacrazione arrivò nel 2014 con il film «Dallas Buyers Club» dove, grazie all’interpretazione del transessuale Rayon, vinse il Golden Globe e il premio Oscar come Miglior attore non protagonista.