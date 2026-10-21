CUPRA e padel, una partnership vincente: a Milano tra sport, passione e il piacere di guida

Sport, dinamismo, passione e spirito di appartenenza. Sono questi alcuni dei valori che accomunano CUPRA e il mondo del padel, una disciplina in forte crescita in Italia e sempre più centrale nella strategia di comunicazione del marchio spagnolo. Un legame che si rinnova anche nel 2026, con CUPRA nuovamente protagonista dell’OYSHO Milano Premier Padel P1, andato in scena dal 12 al 18 ottobre presso l’Allianz Cloud di Milano. Per il quinto anno consecutivo, il brand di Barcellona ha ricoperto il ruolo di Official Automotive Partner della manifestazione, confermando un sodalizio che va ben oltre la semplice sponsorizzazione sportiva. L’obiettivo è infatti quello di costruire una community di appassionati, avvicinando il pubblico ai valori del marchio attraverso esperienze condivise, eventi e iniziative dedicate.

Abbiamo avuto modo di vivere in prima persona questa filosofia, partecipando a una sessione di padel organizzata da CUPRA insieme ad altri ospiti, prima di metterci al volante della CUPRA Leon e-HYBRID da 204 CV, (qui la prova della versione da 272 CV) nella versione Tribe Edition. Due esperienze differenti, ma accomunate dalla stessa ricerca di dinamismo e coinvolgimento.

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CUPRA e padel: una partnership che coinvolge tutta Italia

La presenza di CUPRA nel mondo del padel non si limita al torneo milanese. Da sei anni il marchio promuove il CUPRA Padel Tour, un circuito amatoriale nato per coinvolgere giocatori, appassionati e concessionarie attraverso una rete di eventi distribuiti sul territorio nazionale. L’edizione 2026 ha coinvolto oltre 60 centri CUPRAxPadel, con altrettante tappe disputate tra maggio e settembre. Un percorso culminato nella CUPRA Padel Experience dell’11 ottobre, quando le migliori coppie del circuito si sono sfidate sul campo centrale dell’Allianz Cloud, alla vigilia del torneo internazionale.

Per l’intera settimana, CUPRA ha inoltre messo a disposizione una flotta di oltre 20 vetture, tra Formentor, Leon, Terramar e Tavascan, per accompagnare atleti, organizzatori e ospiti nei loro spostamenti a Milano. Non sono mancate le esposizioni dei modelli del brand, gli spazi dedicati alla community e gli eventi presso il CUPRA Garage Milano di Corso Como. Una presenza capillare, rafforzata anche dal coinvolgimento di alcuni dei migliori giocatori al mondo, tra cui Alejandro Galán, Agustín Tapia, Ariana Sánchez e Delfina Brea, ambassador del marchio e rappresentanti della cosiddetta CUPRA Tribe.

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La CUPRA Tribe, un modo diverso di vivere il brand

Proprio il concetto di Tribe rappresenta uno degli elementi più interessanti della strategia CUPRA. Non si tratta semplicemente di una community di clienti, ma di un insieme di persone accomunate da passioni, interessi e dalla volontà di distinguersi, andando oltre le convenzioni. La nostra esperienza sul campo da padel ha permesso di comprendere meglio questa filosofia. Un momento di sport e condivisione, lontano dalle tradizionali presentazioni automobilistiche, nel quale il prodotto passa quasi in secondo piano per lasciare spazio alle persone e alle emozioni.

È un approccio che CUPRA porta avanti fin dalla sua nascita come marchio indipendente nel 2018, cercando di costruire un’identità riconoscibile non soltanto attraverso il design e le prestazioni delle proprie vetture, ma anche attraverso il lifestyle, la musica e lo sport. Il padel, in questo senso, rappresenta un terreno particolarmente fertile: una disciplina accessibile, dinamica e fortemente orientata alla socialità, capace di parlare a un pubblico trasversale e in sintonia con il posizionamento del marchio.

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Al volante di CUPRA Leon e-HYBRID da 204 CV: sportività ed efficienza

Dopo l’esperienza sul campo, è arrivato il momento di passare dalla racchetta al volante, con la CUPRA Leon e-HYBRID da 204 CV in allestimento Tribe Edition. Una compatta che interpreta bene la doppia anima del marchio, combinando un design sportivo con una motorizzazione elettrificata pensata anche per l’utilizzo quotidiano. Leon si distingue sempre per un’estetica aggressiva, soprattutto nel frontale, caratterizzato dai gruppi ottici a LED con firma luminosa triangolare e dalle prese d’aria pronunciate. Le proporzioni rimangono quelle di una hatchback compatta - personalmente tra le più riuscite del segmento - con un’impostazione ribassata e una silhouette tesa, dinamica, con spigoli vivi pronunciati. L’allestimento Tribe Edition ne sottolinea ulteriormente la personalità, richiamando anche nel nome il concetto di appartenenza alla community CUPRA.

Sotto al cofano troviamo un sistema ibrido plug-in da 204 CV complessivi, che abbina un motore turbo benzina a un’unità elettrica e alla trasmissione automatica a doppia frizione DSG. Una soluzione che permette di muoversi in modalità completamente elettrica nei percorsi quotidiani (fino a 70 km circa, grazie ad una batteria da 19,7 kWh), sfruttando invece la combinazione dei due propulsori quando viene richiesta maggiore potenza. E sul fronte dinamico, non non si tira mai indietro: precisa in curva, sempre ancorata a terra e dall’assetto solido, a tratti granitico (soprattutto con l’optional del DCC). È soprattutto questa versatilità a caratterizzare la Leon e-HYBRID: un’auto capace di conciliare le esigenze della mobilità urbana con prestazioni brillanti, senza necessariamente ricorrere alle motorizzazioni più potenti della gamma. L’erogazione elettrica favorisce la prontezza nelle ripartenze, mentre l’impostazione del telaio e la posizione di guida ribassata contribuiscono a mantenere quella vocazione dinamica che da sempre contraddistingue CUPRA.

L’abitacolo riprende lo stile sportivo degli esterni, con sedili avvolgenti, strumentazione digitale e un ampio display centrale dedicato all’infotainment. Un ambiente tecnologico e contemporaneo, nel quale rimane evidente la volontà di differenziarsi dalle tradizionali compatte generaliste.

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CUPRA, quando l’automobile diventa esperienza

L’appuntamento milanese conferma come CUPRA stia cercando di costruire un rapporto con il proprio pubblico che vada oltre il prodotto automobilistico. La partnership con Premier Padel, il coinvolgimento dei giocatori professionisti e le iniziative dedicate agli appassionati rappresentano tasselli di una strategia che punta a rafforzare l’identità del marchio attraverso esperienze concrete. In questo contesto, anche la Leon e-HYBRID trova una propria collocazione: un’auto che unisce sportività, tecnologia ed elettrificazione, senza rinunciare alla praticità necessaria nell’utilizzo di tutti i giorni.

Dal campo da padel alla strada, il filo conduttore rimane quindi lo stesso: coinvolgere, creare connessioni e trasformare il marchio in qualcosa di più di un semplice costruttore di automobili. È proprio questo, in fondo, il significato della CUPRA Tribe.