Da 0 a 100 in pista: chi ha vinto la sfida tra Filippo Tortu e Citroen Ami

Nastri di partenza: da un lato Filippo Tortu, atleta professionista pluripremiato e primo italiano della storia a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri, dall'altro lato Citroën Ami , 100% elettrica 2,41 metri di lunghezza e 1,52 metri di altezza. Il via all'insolita sfida è stato dato oggi 12 ottobre all’Arena Civica di Milano.

Vincitore? Il velocista, seppur di poco. L’iniziativa si colloca all'interno del percorso educativo del brand francese che con il progetto “GënerationAMI – l’electric mobility per lo sport” si fa portatore dei valori positivi dello sport tra i giovani. Versatile, moderna e accessibile a tutti, Citroen Ami è l’anticonformista soluzione di mobilità adatta ai più giovani. Si può infatti guidare a partire dai 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM. Con zero emissioni di CO2, il veicolo offre un’autonomia fino a 75 km grazie ad una batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio, che si ricarica in meno di 4 ore con una presa elettrica standard da 220V mediante il cavo previsto a bordo. Un’ultracompatta che ha da subito incontrato il favore del pubblico, come dimostrano gli oltre 13.000 clienti che l’hanno scelta dal lancio ad oggi.