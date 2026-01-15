Dopo un 2025 da record BMW adesso riparte da iX3

Ambidestrismo. È una parola cardine per Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia, per spiegare i risultati davvero sparkling del 2025 di tutto il gruppo, con una crescita in Italia del 7.4% e 89.486 BMW auto e moto, MINI e Rolls Royce immatricolate. “Ambidestrismo inteso come attitudine e approccio moderno al business e ad una strategiaa all’apertura tecnologica non per convertire i clienti che avevamo all’elettrico ma per conquistarne altri lasciandoli liberi di scegliere tra motorizzazioni termiche, ibride o elettriche, mantenendo una gamma completa e trasversale”, spiega Di Silvestre facendo il punto del 2025 appena concluso e del 2026 agli esordi, alla House of BMW Italia nel quartier generale di San Donato Milanese.

Ma anche il rimanere tecnologicamente flessibili è alla base dei numeri del marchio tedesco che l’anno scorso in un mercato italiano dell’automobile in flessione del 2,5% e in un segmento premium sostanzialmente stabile rispetto al 2024, non ha fatto segnare soltanto una crescita del 7,4% ma ha consentito di raggiungere dei record nei singoli marchi. MINI, per esempio, ha registrato la vendita di 16.256 unità (di cui 2.371 elettriche), in crescita del 32,1% rispetto al 2024, BMW Motorrad ha raggiunto un nuovo record assoluto nel mercato italiano superando le 16.700 unità (+1,2% rispetto al 2024), mentre il brand BMW ha immatricolato oltre 73.200 unità, in crescita del 3,1% con la X1 la BMW più richiesta dai clienti italiani con 25.133 unità vendute.

Il merito va anche ad una strategia di marketing e di posizionamento lifestyle del gruppo abbinandolo a brand voices come Pierfrancesco Favino, che ha raccontato il mondo della sostenibilità BMW migliorando del 4% la brand opinion e la credibilità del gruppo in questo campo, come Achille Lauro e Rose Villain e alla partnership con istituzioni sportive e culturali come il teatro la Scala, la design Week, il Milan, la Federazione Italiana Tennis, il golf.

Quindi per quest’anno le ambizioni del gruppo sono ancora maggiori: “Crescere con tutti i brand in termini di performance e mantenere la leadership del mercato premium, prestando sempre la massima attenzione agli elementi qualitativi del nostro business e con un’offensiva di prodotti che nei prossimi 24 mesi ci porterà a rinnovare la gamma”, spiega il presidente BMW. “Tutto s’incentrerà sul lancio il 7 marzo della nuova BMW iX3, prima vettura costruita su piattaforma Neue Klasse: abbiamo già iniziato il training che coinvolgerà 900 persone della rete vendita e assistenza. Ma in calendario abbiamo anche il restyling della Serie 3, gli aggiornamenti della X1 e della X2 e una versione rinnovata della X5 e per le due ruote la BMW F 450 GS.

Vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento in termini di innovazione di prodotto e anche centrare costantemente gli obiettivi di CO2 imposti dalle regole europee pur auspicandone una profonda revisione. La decisione della Ue dello scorso dicembre rappresenta per noi un punto di partenza”.