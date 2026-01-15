Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Automotive

Dopo un 2025 da record BMW adesso riparte da iX3

Ambidestrismo. È una parola cardine per Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia, per spiegare i risultati davvero sparkling del 2025 di tutto il gruppo, con una crescita in Italia del 7.4% e 89.486 BMW auto e moto, MINI e Rolls Royce immatricolate

Dopo un 2025 da record BMW adesso riparte da iX3
00:00 00:00

Ambidestrismo. È una parola cardine per Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia, per spiegare i risultati davvero sparkling del 2025 di tutto il gruppo, con una crescita in Italia del 7.4% e 89.486 BMW auto e moto, MINI e Rolls Royce immatricolate. “Ambidestrismo inteso come attitudine e approccio moderno al business e ad una strategiaa all’apertura tecnologica non per convertire i clienti che avevamo all’elettrico ma per conquistarne altri lasciandoli liberi di scegliere tra motorizzazioni termiche, ibride o elettriche, mantenendo una gamma completa e trasversale”, spiega Di Silvestre facendo il punto del 2025 appena concluso e del 2026 agli esordi, alla House of BMW Italia nel quartier generale di San Donato Milanese.

Ma anche il rimanere tecnologicamente flessibili è alla base dei numeri del marchio tedesco che l’anno scorso in un mercato italiano dell’automobile in flessione del 2,5% e in un segmento premium sostanzialmente stabile rispetto al 2024, non ha fatto segnare soltanto una crescita del 7,4% ma ha consentito di raggiungere dei record nei singoli marchi. MINI, per esempio, ha registrato la vendita di 16.256 unità (di cui 2.371 elettriche), in crescita del 32,1% rispetto al 2024, BMW Motorrad ha raggiunto un nuovo record assoluto nel mercato italiano superando le 16.700 unità (+1,2% rispetto al 2024), mentre il brand BMW ha immatricolato oltre 73.200 unità, in crescita del 3,1% con la X1 la BMW più richiesta dai clienti italiani con 25.133 unità vendute.
Il merito va anche ad una strategia di marketing e di posizionamento lifestyle del gruppo abbinandolo a brand voices come Pierfrancesco Favino, che ha raccontato il mondo della sostenibilità BMW migliorando del 4% la brand opinion e la credibilità del gruppo in questo campo, come Achille Lauro e Rose Villain e alla partnership con istituzioni sportive e culturali come il teatro la Scala, la design Week, il Milan, la Federazione Italiana Tennis, il golf.
Quindi per quest’anno le ambizioni del gruppo sono ancora maggiori: “Crescere con tutti i brand in termini di performance e mantenere la leadership del mercato premium, prestando sempre la massima attenzione agli elementi qualitativi del nostro business e con un’offensiva di prodotti che nei prossimi 24 mesi ci porterà a rinnovare la gamma”, spiega il presidente BMW. “Tutto s’incentrerà sul lancio il 7 marzo della nuova BMW iX3, prima vettura costruita su piattaforma Neue Klasse: abbiamo già iniziato il training che coinvolgerà 900 persone della rete vendita e assistenza. Ma in calendario abbiamo anche il restyling della Serie 3, gli aggiornamenti della X1 e della X2 e una versione rinnovata della X5 e per le due ruote la BMW F 450 GS.

Vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento in termini di innovazione di prodotto e anche centrare costantemente gli obiettivi di CO2 imposti dalle regole europee pur auspicandone una profonda revisione. La decisione della Ue dello scorso dicembre rappresenta per noi un punto di partenza”.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica