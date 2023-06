24 Ore di Le Mans, quello che c'è da sapere

Sarà la star del basket NBA e punta di diamante del L.A.Laker, LeBron James, a sventolare la bandiera verde che darà ufficialmente il via all’edizione numero 100 della 24 di Le Mans, 4° appuntamento del Campionato del Mondo di Endurance (FIA WEC). La gara, andata in scena per la prima volta nel 1923, rappresenta anche la tappa di metà stagione del FIA WEC che si snoda su sette round. 62 le auto iscritte, 186 i driver che si daranno battaglia su 13,6 km di asfalto e davanti a 30mila spettatori sugli spalti. Quest’anno lo start sarà dato alle ore 16 del 10 giugno, un’ora dopo, rispetto alle edizioni precedenti. Il sole lascerà il tracciato de La Sarthe alle 21:58 per poi tornare alle 6 di domenica.

Otto ore che sembrano una eternità per i piloti, i meccanici e gli ingegneri. Durante la gara le Hypercar arrivano a superare anche i 330 km/h. Quasi il 70% del giro i piloti lo percorrono con l'acceleratore a tavoletta e cambiando marcia circa 74 volte. La line-up delle Hypercar vedrà alla partenza di quest’anno 16 partecipanti, tra questi Ferrari e Peugeot. Ci saranno ulteriori 24 partecipanti nella classe LMP2, 21 in LMGTE Am, oltre alla Innovative Car (una Chevrolet Camaro ZL1 NASCAR modificata).

Le 12 hypercar saranno idonee a ottenere anche i punti del FIA WEC, il cui leader è Toyota Gazoo Racing con la sua coppia di Hypercar Toyota GR010 Hybrid. Il costruttore giapponese non è ancora stato sconfitto in questa stagione, ma ha dovuto affrontare una forte concorrenza per il podio da parte di Ferrari AF Corse. La Ferrari, con le due 499P farà il suo ritorno nella classe regina delle Le Mans series dopo un'assenza durata 50 anni. A trent'anni dal grande trionfo della Casa del Leone a Le Mans, Peugeot TotalEnergies gareggerà a con due Peugeot 9X8 Hypercar. Completano l'elenco delle partecipanti nella classe principale la Glickenhaus Racing con due Hypercar Glickenhaus 007, insieme alla Floyd Vanwall Racing, la Vanwall Vandervell 680 e Porsche. A Le Mans sarà presente una forte rappresentanza locale in tutte e tre le classi, con un totale di 33 piloti francesi, tra cui due piloti provenienti proprio dall’interland del circuito, come Sébastien Bourdais (Cadillac Racing N. 3) e Julien Canal (Alpine Elf Team N. 36). Nella LMP2, 37 i partecipanti.

Toyota guida la classifica. Il costruttore del Sol Levante ha già ottenuto tre vittorie. Ferrari è attualmente a 33 punti di distanza. Tuttavia, con 50 punti in palio a Le Mans, questa è la gara in cui tutto potrebbe cambiare. Ladies and gentleman start your engine! 2 le Ferrari 499P le Hypercar che riportano Maranello nella classe regina. Team #50 con antonio Fusco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Team #51 con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Antonello Coletta., responsabile delle Attività Sportive GT della Casa di Maranello è l’uomo che ha fortemente voluto questo ritorno. Un uomo dagli obiettivi chiari, ambizioni ma anche l’umiltà di chi sa che i successi arrivano solo grazie al duro lavoro.