24 Ore di Le Mans: la storia e gli appuntamenti del fine settimana

Il Circuito di Le Mans è più di un semplice tracciato automobilistico, è un tempio della velocità e della resistenza, un luogo dove nascono leggende di piloti che si trasformano in eroi, semidei senza macchia e senza paura pronti a spingersi oltre i limiti umani per infrangere record e per entrare nella storia de motorsport. Conosciuto ufficialmente come Circuit de la Sarthe, questo tracciato è il teatro della 24 Ore di Le Mans, la gara automobilistica di durata più famosa al mondo. Il Circuit de la Sarthe non è un circuito permanente, è un mix di strade pubbliche e tratti dedicati. La lunghezza totale è di circa 13.6 chilometri, il che lo rende uno dei circuiti più lunghi al mondo. Durante la 24 Ore di Le Mans, parti del tracciato, come la famosa Mulsanne Straight, sono chiuse al traffico veicolare. Questo mix unico di strade pubbliche e tratti di pista conferiscono alla 24 Ore di Le Mans un happeal unico.

La 24 Ore di Le Mans è la gara di durata più antica del mondo, con la prima edizione che risale al 1923. L'evento è famoso per la sua combinazione di velocità, strategia e resistenza, mettendo alla prova non solo le vetture, ma anche i piloti e le squadre. Partecipare e vincere a Le Mans è considerato uno dei massimi onori nell'automobilismo. Una delle caratteristiche più celebri del circuito è la Mulsanne Straight, un rettilineo lungo circa 6 chilometri dove le auto raggiungono velocità incredibili. Prima dell'introduzione delle chicane nel 1990, alcune vetture superavano i 400 km/h su questo tratto. Le chicane sono state aggiunte per ridurre la velocità e migliorare la sicurezza, ma la Mulsanne Straight rimane uno dei tratti più emozionanti del circuito. La 24 Ore di Le Mans è la gara di durata più antica del mondo, con la prima edizione che risale al 1923. L'evento è famoso per la sua combinazione di velocità, strategia e resistenza, mettendo alla prova non solo le vetture, ma anche i piloti e le squadre. Partecipare e vincere a Le Mans è considerato uno dei massimi onori nell'automobilismo. Uno dei capitoli più epici della storia di Le Mans riguarda la rivalità tra Ford e Ferrari negli anni '60. Ford, desiderosa di battere la dominante Ferrari, sviluppò il leggendario GT40, una vettura che riuscì a vincere la 24 Ore di Le Mans per quattro anni consecutivi dal 1966 al 1969. Una rivalità celebrata nel meraviglioso film "Le Mans '66 - La Grande Sfida".

Una delle caratteristiche più affascinanti è la notte… Guidare a velocità estreme su un circuito parzialmente illuminato aggiunge un elemento di difficoltà e spettacolo unico. Le luci dei fari che tagliano l'oscurità, il rumore dei motori che echeggia nella notte e l'atmosfera elettrizzante creano un'esperienza indimenticabile sia per i piloti che per gli spettatori. Fu durante la notte che Toyota fece Harakiri durante l’edizione del Centenario. Le Mans è stata spesso un banco di prova per nuove tecnologie automobilistiche. Molte innovazioni che vediamo oggi nelle auto di serie, come i freni a disco e le luci a LED, hanno fatto il loro debutto qui, in questa meravigliosa gara. Le case automobilistiche utilizzano questa competizione per testare e dimostrare le loro tecnologie più avanzate in condizioni estreme. Dietro le quinte, i box a Le Mans sono un mondo a parte. Ogni squadra ha un team di meccanici, ingegneri, fisioterapisti, cuochi e strateghi che lavorano senza sosta per tutta la durata della gara. Le soste ai box per rifornimento, cambio gomme e riparazioni devono essere eseguite con precisione chirurgica per mantenere la competitività. Il Circuito di Le Mans e la sua celebre 24 Ore rappresentano il culmine dell'innovazione, della storia e dell'emozione nell'automobilismo. Ogni curva, ogni rettilineo e ogni minuto di questa gara leggendaria racconta una storia di passione, competizione e perseveranza. Per gli appassionati di motori, Le Mans non è solo una gara; è un mito vivente che continua a ispirare generazioni di piloti e fan in tutto il mondo.

Mercoledì 12 giugno Prove libere 1 (14:00-17:00) Qualifica – Hypercar e LMGT3 (19:00-20:00) Prove libere 2 (22:00-00:00)

Giovedì 13 giugno Prove libere 3 (15:00-18:00) Hyperpole (20:00-20:30) Prove libere 4 (22:00-23:00)

Venerdì 14 giugno Parata dei piloti nel centro di Le Mans (16:00-19:00)

Sabato 15 giugno Warm-up

(12:00-12:15) Procedura di partenza ufficiale della 24 Ore di Le Mans (15:30-15:50) Gara (16:00)

Lo spettacolo è visibile su Eurosport, i canali in streamming della piattaforma Discovery e online sulla piattaforma del FIA-WEC