Alfa Romeo celebra gli anniversari di Alfetta GT e Giulietta con due loghi evocativi

Il 2024 è un anno di grandi anniversari per l'Alfa Romeo, che vede due icone del passato raggiungere un'età considerevole. Saranno, infatti, settant'anni per la Giulietta Sprint e cinquanta per l'Alfetta GT, due pilastri della sportività made in Arese. Entrambe le vetture sono state testimoni di un'epoca d'ora per il Biscione e sono state accomunate da uno strabiliante successo commerciale, elemento che ancora adesso le rende amate dal popolo degli "alfisti". Per l’occasione, la maestria del Centro Stile Alfa Romeo ha dato vita a due nuovi loghi che vengono presentati a inizio anno, con l’obiettivo di accompagnare lungo tutto il 2024 le manifestazioni dei club e del marchio stesso.

I numerosi eventi dei club e le attività di comunicazione del brand saranno identificabili da emblemi ufficiali concepiti dal Centro Stile Alfa Romeo. Contraddistinti da un tratto elegante, i due loghi riproducono le silhouette delle due vetture, adornate per l’occasione dalla firma riproposta nello stesso carattere che fregiava le loro carrozzerie. Gli emblemi del Biscione verrano declinati in differenti soluzioni cromatiche rendendoli funzionali alle più disparate applicazioni.

Gli eventi Alfa Romeo

Il Museo Alfa Romeo di Arese ha in calendario due eventi per celebrare queste ricorrenze speciali. La cornice è quella della rassegna Backstage, un ciclo di conferenze iniziato nel 2018 per scandagliare e conoscere più approfonditamente la storia Alfa Romeo attraverso materiali inediti del Centro Documentazione e le testimonianze di coloro che, su quell’auto o quel progetto, ha avuto un ruolo attivo o conoscenze approfondite.

Domenica 5 maggio i riflettori saranno puntati sulla Alfetta GT, mentre il 2 giugno toccherà a Giulietta. Le conferenze sono ospitate nella sala Giulia del Museo, e saranno precedute da una parata alla quale sono invitati a partecipare i proprietari di quello specifico modello Alfa Romeo. Il calendario completo delle conferenze Backstage sarà disponibile a breve sul sito web museoalfaromeo.com. La terza edizione dei Tribe Days sarà un evento unico, rivolto a tutti gli appassionati delle quattro ruote, Alfisti e non, club, collezionisti, appassionati, semplici curiosi accomunati dalla passione per il marchio.

Cenni storici sui due modelli

La Giulietta nasce nel 1952 e si impone sul mercato fin dal debutto. Dopo pochi giorni dalla presentazioni, dovranno essere sospesi gli ordini per la saturazione dello stabilimento. La ragione del successo, oltre che nella linea sportiva e riuscita, consisteva nelle prestazioni, che permettavano di raggiungere tranguardi impensabili fino a quel momento, se non per auto di categoria superiore. Due anni dopo la berlina debuttava la Sprint, aumentando il fascino e l'aggressività.

L'Alfetta GT nasceva per essere una granturismo più che una sportiva estrema, e grande attenzione venne dedicata alla praticità: l’interno era spazioso per quattro persone, anche i cristalli posteriori erano discendenti e l’ampio bagagliaio era ben accessibile grazie al portellone. Sarà un vero successo dal 1974 al 1986, conquistando anche ambiti trofei in campo agonistico.