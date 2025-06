Aprilia All Stars 2025: adrenalina pura a Misano

Ascolta ora 00:00 00:00

Misano World Circuit è stato il cuore pulsante di un evento senza precedenti: la quinta edizione di Aprilia All Stars ha attratto oltre ventimila appassionati provenienti da tutta Europa, unendo celebrazione, adrenalina e storia racing in un’unica, vibrante giornata.

Protagonista indiscusso Marco Bezzecchi, accolto con entusiasmo dopo la vittoria a Silverstone. Insieme a lui, Jorge Martin, reduce da un infortunio, è tornato in pista in sella a una RS 660 Factory e poi alla RSV4, emozionando i tifosi.

Presenti anche le stelle del Team Aprilia MotoGP, ovvero Lorenzo Savadori e Raul Fernandez, acclamati tra i box e il palco centrale animato da Radio Dee Jay.

L’evento clou in pista è stata la Race of Stars: una gara in stile Le Mans, combattuta con le Aprilia RS 660 Factory.

A trionfare, la coppia formata da Bezzecchi e Corradini, davanti a Kevin Calia e al misterioso “The A”. Sul podio anche Raul Fernandez insieme a Emily Bondi, la migliore tra le tre pilote in gara.

Aprilia All Stars 2025: tornano a ruggire i mitici 2 tempi in pista

Non sono mancati i momenti d’epoca: le leggendarie 125 e 250 2 tempi sono tornate a ruggire, con Bezzecchi alla guida della mitica RS 250.

Emozioni forti anche con le RS-GP della classe regina e l’esibizione di Loris Capirossi nel Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, in sella a una V7 preparata da GCorse, dove ha siglato il miglior tempo.

Il pubblico ha potuto testare direttamente il brivido Aprilia con i Test Ride su strada, toccando con mano modelli iconici come Tuono V4, RSV4, RS 660 e la nuova Tuono 457.

Un fortunato fan ha vinto quest’ultima grazie al concorso riservato ai partecipanti.

A chiudere la giornata, la spettacolare parata finale con centinaia di Aprilia in pista: un omaggio collettivo a un marchio che continua a scrivere la storia delle due ruote.