AsConAuto, "colpo" Montagner (Quintegia) per l'Academy

Rafforzare la relazione con gli affiliati e affrontare le sfide del settore grazie all'inserimento nell'organizzazione di una nuova figura strategica di grande spessore. Obiettivo che Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto, l'Associazione dei consorzi dei concessionari di autoveicoli da 24 anni sul territorio nella distribuzione dei ricambi originali, punta a consolidare grazie all'esperienza di Luca Montagner. Tra i fondatori di Quintegia e associate director per Icdp (International car distribution programme), l'apporto del manager nel ruolo di senior advisor di AsConAuto Academy, divisione guidata da Dario Campagna, servirà così a far crescere le competenze e a valorizzare la rete. «Montagner - ha commentato Scarabel - è il miglior consulente per l’associazione grazie alla sua grandissima e approfondita conoscenza del mondo del service, un’area sempre più strategica per tutto il nostro eco-sistema».

Montagner, negli ultimi anni, si è concentrato, attraverso progetti coordinati da Quintegia, su formazione e coaching nell'ambito del post vendita, collaborando a vari progetti che hanno visto coinvolti concessionari e case automobilistiche. «Ho avuto l’opportunità di conoscere il mondo AsConAuto - ha sottolineato il neo senior advisor dell'Academy - lavorando fianco a fianco per molti anni anche attraverso le attività legate a Quintegia. Negli ultimi tempi il legame si è ulteriormente rafforzato grazie alla partecipazione a progetti comuni».



AsConAuto rappresenta un unicum nel panorama europeo. Grazie al suo volume d'affari di 1,158 miliardi nell’ultimo anno, può infatti essere considerata il più grande distributore di ricambi originali nel Continente e il primo assoluto in Italia. Oltre il 90% dei concessionari italiani è infatti coinvolto nei consorzi che puntano alla diffusione del ricambio originale, punto fermo dalla nascita dell'associazione, e a una cultura della riparazione eseguita a regola d’arte con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade.



Il "colpo" Montagner va a coronare l'imminente chiusura del primo mandato di Scarabel come presidente di AsConAuto. «Ora siamo impegnati a preparare nuovi progetti per il prossimo mandato - afferma l'imprenditore -. Il nostro gruppo, composto da 12 consiglieri, ha lavorato assiduamente, molto bene e con grande sintonia, riuscendo a estrarre le doti migliori di ciascuno. Si è così rispettato quanto ci si era detti tre anni fa al primo giro di tavolo dopo le nomine. Se AsConAuto vince è perché c'è una squadra forte alle sue spalle. Non per niente si è arrivati a un +45% di volumi distribuiti rispetto al 2022. La nostra rete di 560 collaboratori e 1.028 concessionari si conferma una garanzia di eccellenza e affidabilità».

Continua, intanto, l'impegno di

AsConAuto a investire nella digitalizzazione e nell’ottimizzazione dei processi logistici, garantendo oltre 24.000 colli di ricambi originali, consegnati al giorno lavorativo, con un tasso di insolvenza prossimo allo zero.