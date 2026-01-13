Audi SQ5, “The Other Monza”: il SUV sportivo mette alla prova la sua doppia anima

La variante più grintosa di Audi Q5 scende in pista e lo fa nel luogo simbolo della velocità italiana: l’Autodromo Nazionale di Monza. Protagonista del video “The Other Monza”, la Audi SQ5 TFSI mette in scena una performance che va oltre la classica passerella da track day, puntando su un messaggio chiaro: sportività e versatilità possono convivere, anche in un SUV. Il risultato è un racconto dinamico, costruito per esaltare il lato più “estremo” del modello, senza rinunciare alla sua indole polivalente.

"The Other Monza”: non solo rettilinei

Anticipando la discesa in pista della monoposto Audi di Formula 1, l’SQ5 affronta il Tempio della Velocità alternando rettilinei, staccate e curve impegnative, ma senza limitarsi all’asfalto. Nel video, infatti, la vettura passa con disinvoltura anche a tratti in off-road, sottolineando come la guida sportiva non sia solo questione di cavalli, ma di controllo e capacità di adattamento. È una “Monza alternativa”, quella raccontata da Audi: non solo cronometri, ma anche precisione, assetto e trazione in scenari diversi.

La ricetta tecnica della versatilità

A rendere possibile questa trasversalità contribuisce un pacchetto tecnico mirato: scocca ad elevata resistenza torsionale, sterzo progressivo con servoassistenza e demoltiplicazione variabili, sospensioni pneumatiche adattivedalla taratura specifica. In più, i programmi offroad/offroad plus lavorano come un direttore d’orchestra: armonizzano l’erogazione del propulsore, la logica d’intervento del cambio, il controllo di trazione e stabilità, l’assetto, la taratura dell’ABS e la distribuzione della spinta tra gli assali. Tradotto: cambia il terreno, cambia la risposta dell’auto, senza perdere coerenza di guida.

Gamma 100% ibrida, prestazioni da S

Sul fronte motorizzazioni, Audi Q5 e Audi Q5 Sportback possono contare su una gamma 100% ibrida, con tecnologie plug-in hybrid e mild-hybrid plus a 48 Volt. Al vertice dell’offerta, il V6 TFSI da 367 CV è affiancato dal V6 TDI 3.0da 299 CV e 580 Nm, che introduce l’abbinamento del sistema MHEV plus a 48 Volt con la doppia sovralimentazione(compressore elettrico e turbocompressore a gas di scarico), puntando alla massimizzazione dell’efficienza senza sacrificare la spinta.

Il pacchetto tecnologico di Audi Q5 e Q5 Sportback TDI 220 kW quattro S tronic si traduce in numeri concreti: 0–100 km/h in 5 secondi e percorrenze fino a oltre 17 km/l, a dimostrazione che performance e razionalità, oggi, possono viaggiare nella stessa corsia.