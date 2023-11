Auto dell’Anno 2024, svelate le sette finaliste

L'importante riconoscimento Auto dell'Anno 2024 verrà assegnato lunedì 26 febbraio a Ginevra, mentre nel frattempo proseguono le selezioni che porteranno alla vincitrice definitiva. Alla corsa del premio sono partite in 28, ma adesso la giuria composta da 59 giornalisti specializzati nel settore automotive, rappresentanti di 22 Paesi, ha snellito la concorrenza fino ad arrivare ad un totale di 7 finaliste.

Auto dell'anno 2024, le sette finaliste

Uno fra queste 7 modelli avrà quindi l’onore di succedere alla Jeep Avenger, vincitrice dello scorso anno.

BMW Serie 5

BYD Seal

Kia EV9

Peugeot 3008

Renault Scénic e-Tech Electric

Toyota C-HR

Volvo EX30

Bmw Serie 5

La lista delle sette finaliste, presentate rigorosamente in ordine alfabetico, si apre con la nuova Bmw Serie 5, ottava generazione della berlina quattro porte della Casa di Monaco che dal 1972 può essere considerato il punto di riferimento del suo segmento. La berlina tedesca viene offerta solo con motori ibridi (mild e plug-in) abbinati a unità benzina e diesel (la i5 è invece 100% elettrica), mentre nel prossimo futuro arriverà la super sportiva M5 da 750 CV.

BYD Seal

A rappresentare la Cina ci pensa la BYD Seal, rivale asiatica della Tesla Model 3 che ha visto il suo debutto europeo quest’anno e vanta potenti motori a zero emissioni, con potenze fino a 544 CV, mentre l’autonomia può raggiungere i 570 m.

Kia EV9

Dal medesimo continente arriva anche la Kia EV9, imponente SUV coreano caratterizzato da powertrain con potenze fino 385 CV e un’autonomia di 505 km. Questo SUV oltre che sulla tecnologia, punta anche sulla versatilità e sullo spazio interno, grazie ad un abitacolo con ben 7 posti.

Peugeot 3008

Il Gruppo Stellantis sfoggia la terza generazione della Peugeot 3008, per la prima volta proposta in variante 100% elettrica e forte un design distintivo e personale che nasconde un concentrato di tecnologia.

Renault Scenic

Sempre dal paese d’oltre alpe arriva la Renault Scenic che abbandona le forme da monovolume delle precedenti generazioni per abbracciare un corpo vettura da poliedrico SUV, anche se non rinuncia alla grande versatilità e all’ottimo spazio interno. A muovere l’inedito modello della Casa del rombo ci pensa una meccanica a zero emissioni.

Toyota CH-R

Il Giappone vanta tra le sette finaliste la nuova generazione della Toyota C-HR, forte di dimensioni più generazione e motori ibridi più prestanti ed economi.

Volvo EX30

Da Goteborg arriva invece la Volvo EX30, il SUV elettrico di dimensioni compatte che rappresenta al meglio la transizione verso una mobilità a zero emissioni del Costruttore svedese.