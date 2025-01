Auto dell'Anno 2025, trionfo per la Renault 5 e Alpine A290

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal lotto delle sette finaliste del premio Auto dell'Anno 2025, tenutosi sotto ai riflettori del Bruxelles Motor Show, è spuntato fuori il nome - forse - più atteso: quello della Renault 5 e della sua sorella sportiva Alpine A290. I sessanta giornalisti, provenienti da 23 Paesi europei, hanno riversato le loro preferenze (353 i punti in totale) nella piccola francese alla spina che ha battagliato soprattutto con la Kia EV3, che ha concluso con la medaglia d'argento. Sul podio anche la Citroën ë-C3/C3. Delusione per l'unica italiana in gara, l'Alfa Romeo Junior, che ha terminato la sua corsa come fanalino di coda.

Alcuni cenni sulla Car of the Year 2025: la Renault 5 E-Tech

La Renault 5 E-Tech ha lasciato il segno fin dal primissimo istante in cui ha mostrato al pubblico il suo musetto. La chiara ispirazione stilistica che proviene dal passato, tanto dalla R5 del 1972 quanto dalla successiva Supercinq disegnata da Marcello Gandini, ha dimostrato che il popolo degli automobilisti è legato a quelle forme che sono state rivisitate in chiave moderna e attuale. Questa utilitaria guida la "Renaulution" del costruttore francese e per questo motivo è proposta solamente in chiave elettrica, l'alimentazione dei prossimi anni.

La R5 dei nostri tempi è attualmente proposta in una versione con batteria agli ioni di litio comfort range da 52 kWh per un’autonomia fino a 410 km e in urban range da 40 kWh per un’autonomia fino a 312 km. La batteria da 52 kWh si ripristina dal 15 all’80% in 3 ore e 13 minuti. I motori sono declinati in due range di potenza: 70 kW (95 CV) e 90 kW (120 CV). Prezzi a partire da 25.000 euro.

Alpine A290, la variante sportiva

La Alpine A290, esattamente come la Renault 5, nasce sulla piattaforma AmpR Small e mostra una distribuzione dei pesi molto interessante: 57% all'anteriore e 43% al posteriore. Insieme all'architettura di tipo skateboard e al passo corto, la piccola francese vanta un equilibrio sincero. Per la ricerca delle prestazioni entra in gioco il propulsore elettrico, declinato in un due differenti ranghi di potenza: 180 CV per le versioni GT e GT Premium e 220 CV per le GT Performance e GTS. Parlando di meri numeri, grazie anche un peso relativamente basso per la categoria (1,479 chilogrammi) lo scatto da 0-100 km/h viene coperto in 6,4 secondi. Merito di questo risultato va anche alla debordante coppia di 300 Nm.

La Alpine A290 è dotata di batteria da 52 kWh, per un’autonomia fino a 380 chilometri (secondo il ciclo di omologazione WLTP).

La ricarica rapida in corrente continua da 100 kW consente alla compatta francese di passare dal 15 all’80% di ricarica nel giro di 30 minuti o di recuperare fino a 150 chilometri WLTP in 15 minuti. Anche lei è Auto dell'Anno 2025, e parte da un prezzo di 38.700 euro.