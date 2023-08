Auto elettriche, le novità più attese nel 2023

Per il settore automotive il 2023 è un anno ancora ricco di sorprese, infatti nei prossimi mesi assisteremo a numerose anteprime e a tanti lanci di modelli inediti. In particolare, il segmento delle auto elettriche sarà quello con i debutti più interessanti che punteranno a regalare un ulteriore slancio alla diffusione della mobilità sostenibile In Italia che purtroppo, per numerosi motivi, stenta a decollare.

Le novità più attese a zero emissioni che arriveranno nel corso del 2023 potrebbero segnare infatti un punto di svolta, visto che, almeno sulla carta, proveranno a colmare alcune lacune delle auto elettriche attuali, ovvero l’autonomia limitata e i lunghi tempi di ricarica, inoltre in alcuni casi troveremo inedite EV decisamente allettanti dal punto di vista economico. Di seguito elencheremo le novità che giudichiamo più interessanti sia dal punto di vista tecnologico che da quello dell’immagine, pronte ad arrivare in Italia da agosto al mese di dicembre.

Lotus Elentre

Il mese di agosto è stato scelto da Lotus per lanciare sul mercato la prima vettura 100% elettrica della sua gloriosa storia, ovvero la Elentre. Si tratta di un SUV lussuoso e sportivo che misura 5.10 metri di lunghezza, 2.13 di larghezza, 1.63 di altezza e con un passo di oltre 3 metri. La vettura può contare su due motori elettrici che erogano ben 600 CV complessivi. La vettura può inoltre contare anche su tempi di ricarica rapidissimi garantiti da un'architettura da 112 kWh a 800 volt che vanta una potenza di carica a 22 Kw in corrente alternata, mentre in corrente continua raggiunge addirittura un picco di 350 kW. La Elentre S è affiancata anche da una versione ancora più potente chiamata Elentre S, forte di una strabordante potenza di 905 cavalli e 985 Nm di coppia. I prezzi variano da un minimo di circa 98.450 euro e raggiungono un massimo di 154.890 euro.

Honda e:Ny1

Durante il mese d settembre assisteremo al lancio della nuova Honda e:Ny1, ovvero la variante 100% del SUV HR-V, anche se rispetto a quest’ultimo l’inedito modello elettrico sfoggia alcune differenze estetiche e soprattutto un abitacolo totalmente inedito. Il powertrain 100% elettrico di questa vettura produce 204 CV e 310 Nm, inoltre risulta alimentato da una batteria da 68,8 kWh che garantisce un'autonomia dichiarata nel pari a 412 chilometri. Il pacco batterie a litio può essere ricaricato dal 10 all'80% in soli 45 minuti se si utilizza l’alimentazione in corrente continua. IL SUV nipponico a zero emissioni viene offerto ad un prezzo di listino che parte da 54.700 euro e raggiunge i 57.700 euro.

Peugeot e-3008

Sempre nel mese di settembre assisteremo al debutto di un modello decisamente atteso, ovvero della Peugeot e-3008, frutto di un progetto ambizioso e del tutto inedito. La vettura avrà infatti uno stile totalmente nuovo, anche se non mancheranno i richiami agli attuali modelli come i LED a forma di artiglio che caratterizzeranno la firma luminosa. Lunga sui 4,5 metri, la e-3008 sarà basata sulla piattaforma STLA Medium e vanterà un’autonomia top, in grado di sfiorare i 500 km con una carica.

Rolls Royce Spectre

Sempre a settembre avremo l’onore di assistere ad un cambiamento epocale, ovvero al debutto della prima Rolls Royce 100% elettrica, battezzata per l’occasione Spectre. Questa coupé a zero emissioni con finiture regali, mostra un aspetto imponente, infatti è lunga 5,45 metri, larga 2,08 m e alta 1,56 m. LA vettura può contare su 585 CV che hanno il compito di spostare circa 3 tonnellate, ma permettono di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi. la Rolls Royce Spectre dichiara un’autonomia di 420 km e la ricarica permette di passare dal 10 all’80% della capacità della batteria in soli 34 minuti. Il prezzo partirà da circa 400mila euro.

Kia EV9

La Kia EV9 è un maxi SUV 100% elettrico con 7 posti basato sulla piattaforma E-GMP (Electric Global Modular Platform). La vettura misura 5,01 metri di lunghezza è larga 1,98, alta 1,75 e ha un passo di 3,1 metri. Disponibile con due livelli di potenza, la EV6 dispone nella versione d’accesso di 204 CV e 350 Nm di coppia, mentre la variante più prestazionale raggiunge i 358 CV e 600 Nm. L'autonomia massima secondo il ciclo WLTP risulta pari a 541 km. La Kia EV9 sarà venduta a partire da 76.450 euro.

Polestar 2 restyling

Ad ottobre 2023 potremmo finalmente toccare con mano il restyling della Polestar 2, modello particolarmente versatile e tecnologico frutto del marchio di auto elettriche nato da una costola di Volvo. Dal punto di vista della potenza, troveremo due versioni: si parte con quella con motore posteriore da 300 CV e si arriva a quella con doppio motore e trazione integrale in grado di sviluppare 421 CV e 740 Nm di coppia. A seconda delle versioni e della batteria scelta (69 kWh e 82 kWh), l’autonomia spazia da un minimo di 518 km e arriva ad un massimo di 635 km con una sola carica di energia. Per quanto riguarda la ricarica, la batteria da 69 kWh può essere ricaricata in DC fino a 135 kW e la 82 kWh fino a 205 kW.

Mercedes EQT

La Mercedes EQT si presenta come la prima multispazio 100% elettrica della Casa della Stella a tre punte, mentre per quanto riguarda le misure è lunga 4,5 metri, larga 1,86 m e alta 1,82 m. La vettura è spinta da un motore elettrico che eroga 122 CV e 245 Nm, alimentato da una batteria da 45 kWh che può essere ricaricata dal 10 all’80% in circa 38 minuti tramite corrente continua. L’autonomia con una sola ricarica di energia è di circa 250 km secondo il ciclo WLTP. In programma per il mese di novembre, la EQT dovrebbe avere un prezzo di partenza di circa 45mila euro.

Volkswagen ID.7

A fine anno debutterà l’ammiraglia elettrica Volkswagen ID.7, una berlina lunga ben 4.96 m e con un passo di 2.96 m. Tra i suoi punti di forza troveremo una maxi-autonomia che dovrebbe raggiungere i 700 km con una sola carica di energia. Il motore posizionato collegato all’asse posteriore eroga 210 kW di potenza e 545 Nm di coppia. Il prezzo non è ancora ufficiale, ma quello di partenza dovrebbe aggirarsi intorno ai 55.000 euro.