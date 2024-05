Ecco quali sono le auto più vendute in Italia

Dopo un marzo negativo, il mercato dell'auto in Italia torna a cresce ad aprile, anche con la complicità di due giorni lavorativi in più da sfruttare. Le nuove immatricolazioni sono state ben 135.984 (9.775 in più rispetto allo stesso mese del 2023) che equivalgono a un'impennata del saldo attivo del 7,75%. Ottima la performance dei privati, con un incremento del 13,75%, grazie a 69.783 immatricolazioni, ma è buono anche il canale business che migliora del 6,96%. Il primo quadrimestre, con 586.665 unità, archivia una crescita del 6,1% sullo stesso periodo 2023 (ma resta ancora a -17,7% su gennaio-aprile 2019).

Il Presidente dell’UNRAE Michele Crisci così commenta i dati di aprile: “Un quadro macroeconomico rafforzato e un primo trimestre migliore delle attese per le immatricolazioni di autovetture, portano a rivedere al rialzo di 30.000 unità la stima per il mercato nel 2024, con un volume totale previsto a fine anno di 1.630.000 auto, in crescita di circa 63.500 unità sul 2023 (+4,1%). Il confronto con il periodo pre-pandemia registra però ancora una distanza del 15,0% sul 2019”.

Cresce ancora la benzina, bene le full hybrid

Tra le alimentazioni, il motore a benzina nel mesi aprile aumenta in volume e guadagna 2,4 punti di quota, raggiungerndo il 31,6% del totale, 31,1% nel cumulato (+3,5 p.p.). Ennesima discesa per il diesel che decade al 14,4% di share nel mese (-5,4 p.p.) e al 15,0% nei 4 mesi (-4,6 p.p.). Il Gpl segna un andamento migliore del mercato complessivo e chiude aprile all’8,5% (+0,2 p.p.) e i 4 mesi al 9,1% (+0,1 p.p.), il metano rappresenta lo 0,2% del mercato sia nel mese che nel cumulato. Le vetture ibride in aprile guadagnano 5 punti e arrivano al 39,7% di quota, al 38,6% nel cumulato (+3,1 p.p.), con un 10,7% per le “full” hybrid e 29,0% per le “mild” hybrid.

Le auto più vendute ad aprile 2024

Fiat Panda (10.314) Dacia Sandero (5.179) Lancia Ypsilon (3.792) Citroen C3 (3.732) Toyota Yaris (3.571) Ford Puma (2.960) Renault Clio (2.939) Peugeot 208 (2.850) MG ZS (2.656) Jeep Avenger (2.586)

Le auto ibride più vendute

Fiat Panda (10.149) Toyota Yaris (3.566) Lancia Ypsilon (3.244) Ford Puma (2.953) Toyota Yaris Cross (2.260) Fiat 500 (2.089) Kia Sportage (1.519) Nissan Qasqhai (1.310) Suzuki Vitara (1.200) Toyota C-HR (991)

Le plug-in più vendute

Cupra Formentor (331) Audi Q3 (316) BMW X1 (250) Volvo XC60 (213) Audi A3 (206) Alfa Romeo Tonale (200) Audi Q5 (196) Porsche Cayenne (145) Ford Kuga (142) Mercedes-Benz GLC Coupé (139)

Le auto elettriche più vendute

Tesla Model Y (237) Volvo EX30 (207) Jeep Avenger (191) smart fortwo (183) BMW iX1 (157) Audi Q4 (138) Mercedes-Benz EQA (128) Fiat 500 (102) Tesla Model 3 (101) Mercedes-Benz EQB (91)

Le auto a benzina più vendute

Citroen C3 (3.487) MG ZS (2.647) Peugeot 208 (2.540) Volkswagen T-Cross (2.279) Jeep Avenger (2.235) Volkswagen T-Roc (1.990) Opel Corsa (1.799) Toyota Aygo X (1,740) Dacia Sandero (1.273) Renault Clio (1.121)

Le auto diesel più vendute

Volkswagen Tiguan (1.147) Fiat 500X (1.077) Mercedes GLA (868) Jeep Compass (850) BMW Serie 1 (727) Alfa Romeo Stelvio (720) Jeep Renegade (676) Audi Q3 (644) Dacia Duster (632) Volkswagen T-Roc (630)

Le auto GPL più vendute

Dacia Sandero (3.906) Dacia Duster (1.531) DR 5.0 (1.047) Renault Captur (985) Renault Clio (837) Lancia Ypsilon (547) Dacia Jogger (457) DR 6.0 (329) Kia Stonic (293) DR DR 3.0 (273)

Le auto a metano più vendute

Volkswagen Polo (126) Skoda Octavia (53) Skoda Kamiq (22) Audi A3 (15) Volkswagen Golf (3)

Le auto BEV in aprile perdono 0,8 punti e si fermano al 2,3% di share (al 2,8% in gennaio-aprile), le PHEV retrocedono di 1,5 punti rispetto a un anno fa, al 3,3% (3,2% nel cumulato), comunque 1 punto sopra alle BEV, rappresentando un’anomalia italiana.