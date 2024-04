Le auto più vendute in Italia a marzo 2024: la classifica

Nel mese di marzo il mercato dell'auto in Italia vive la prima battuta d’arresto del 2024. Complici due giorni lavorativi in meno, si registra un dato negativo: -3,7% con 162.083 nuove auto immatricolate rispetto alle 168.324 di un anno fa. Il primo trimestre dell’anno archivia una crescita del 5,7% sullo stesso periodo 2023 con 451.261 unità immatricolate (-16,1% su gennaio-marzo 2019). Sul fronte della transizione energetica, i dati di marzo indicano le BEV ferme a quota 3,3% e le PHEV al 3,5%, sul totale mercato. “Anche i risultati di marzo delle immatricolazioni di auto BEV e PHEV, in lieve calo rispetto a febbraio le prime e in leggero rialzo le seconde, confermano come la prolungata attesa degli incentivi stia determinando una paralisi del mercato di tali motorizzazioni”, commenta il Presidente dell’UNRAE Michele Crisci.

“È d’obbligo per noi continuare a sottolineare l’importanza e l’urgenza di rendere presto operativo il nuovo schema incentivi: considerando i tempi tecnici di tutti i prossimi passaggi della normativa ancora necessari, rischiamo di arrivare a perdere metà dell'anno e avere un impatto degli incentivi estremamente limitato sul 2024. Da noi – nota Crisci – dopo due anni di incentivi, peraltro abbastanza timidi in termini di importi unitari, nel 2022 gli stessi sono stati in sostanza vanificati perché sono state escluse le aziende, vero motore della transizione energetica. Per questo in due anni sono stati accumulati circa 600 milioni di fondi stanziati ma non spesi”.

Situazione alimentazioni

Tra le alimentazioni, il motore a benzina in marzo aumenta di altri 3 punti di quota, raggiungendo il 31,4% del totale, 31,0% nel cumulato (+2,9%). Il diesel, invece, cala pesantemente e in marzo scende di 5,1 punti, al 15,2% del totale nel mese, stessa quota del trimestre (-4,4 punti). Il Gpl resta costante al 7,6% di quota nel mese e al 9,2% dei primi 3 mesi dell’anno, mentre il metano rappresenta lo 0,2% del mercato sia nel mese che nel cumulato. Le vetture ibride guadagnano 4,5 punti e salgono al 39,0% di quota, al 38,3% nel cumulato (+2,5 p.p.), con un 11,0% per le “full” hybrid e 28,0% per le “mild” hybrid.

Le auto più vendute a marzo 2024

Fiat Panda (11.806) Dacia Sandero (5.535) Lancia Ypsilon (4.845) Citroen C3 (4.490) Toyota Yaris Cross (3.849) Toyota Yaris (3.760) Volkswagen T-Roc (3.403) Jeep Avenger (3.265) Peugeot 208 (3.211) Renault Clio (3.055)

Le auto ibride più vendute

Fiat Panda (11.341) Lancia Ypsilon (4.209) Toyota Yaris Cross (3.849) Toyota Yaris (3.755) Ford Puma (2.989) Nissan Qasqhai (2.751) Kia Sportage (2.070) Fiat 500 (1.968) Toyota C-HR (1.392) Hyundai Tucson (1.088)

Le plug-in più vendute

Audi Q3 (438) Volvo XC60 (417) BMW X1 (372) Cupra Formentor (283) Audi A3 (267) Porsche Cayenne (263) Audi Q5 (192) Mercedes-Benz GLC (184) Jeep Renegade (184) Mercedes-Benz GLC Coupé (172)

Le elettriche più vendute

Tesla Model Y (787) Tesla Model 3 (609) Volvo EX30 (367) smart fortwo (309) BMW iX1 (261) Audi Q4 (259) Volkswagen ID.3 (226) Mercedes-Benz EQA (204) Jeep Avenger (155) Fiat 500 (135)

Le auto a benzina più vendute

Citroen C3 (4.053) Jeep Avenger (2.961) Volkswagen T-Cross (2.775) Peugeot 208 (2.752) MG ZS (2.747) Peugeot 2008 (2.191) Toyota Aygo X (2.187) Volkswagen T-Roc (2.024) Opel Corsa (1.855) Volkswagen Taigo (1.571)

Le auto diesel più vendute

Volkswagen T-Roc (1.379) Mercedes GLA (1.271) Jeep Renegade (1.230) Fiat 500X (1.037) Jeep Compass (1.037) Alfa Romeo Stelvio (984) Volkswagen Tiguan (975) Ford Focus (926) Fiat Tipo (887) Peugeot 3008 (786)

Le auto GPL più vendute

Dacia Sandero (4.071) Dacia Duster (2.039) Renault Captur (1.689) Renault Clio (1.104) Lancia Ypsilon (636) Dacia Jogger (449) Fiat Panda (398) Kia Sportage (330) DR 5.0 (311) Evo Evo5 (213)

Le auto a metano più vendute

Volkswagen Polo (144) Skoda Octavia (55) Volkswagen Golf (24) Audi A3 (18) Skoda Kamiq (14)

Le auto BEV in marzo perdono 1,5 punti e si fermano al 3,3% di share (al 2,9% in gennaio-marzo), le PHEV retrocedono di 0,8 punti rispetto a un anno fa, al 3,5% (3,2% nel cumulato).