Auto elettriche in autostrada: la prova dei 300 km senza ricaricare con una Tesla Model 3

Inauguriamo oggi una rubrica, quella delle auto elettriche in autostrada, che cercherà di rispondere a questa domanda per tutti i nuovi modelli già sul mercato e in uscita, ritenendo i 300 chilometri giornalieri una percorrenza accettabile anche per chi ha esigenze leggermente più particolari della maggior parte degli italiani. Sappiamo infatti dai dati ufficiali che, in Italia, si percorrono in media 30/40 chilometri al giorno. Significa che ognuno di noi sarebbe in grado di vivere serenamente con un'auto elettrica da 100 chilometri di autonomia massima.

Ovvio che, trattandosi di una media, questo dato include sia i pensionati che magari utilizzano l'auto di rado, ad esempio per percorrere una decina di chilometri una volta alla settimana, sia i grandi viaggiatori che affrontano centinaia di chilometri ogni giorno. Questo discorso non vuole quindi essere universale, ma vuole spingervi a guardare la realtà prima di dire no a priori all'auto elettrica. E poi, se proprio l'oggettiva evidenza dovesse dimostrare che l'auto elettrica non fa per voi, potremmo tranquillamente concordare che siete "tipi da diesel", visto che oggi il diesel resta una soluzione valida e a volte obbligatoria per una determinata categoria di utenti.

Infine va ricordato che i 300 chilometri di autonomia vanno considerati per la tratta ad alta velocità: chi utilizza raramente la rete autostradale, registrerà sulla propria Model 3 (e in generale su tutte le elettriche) autonomie ben superiori.

Auto elettriche in autostrada: Tesla Model 3 Long Range

Tornando all'esperimento delle auto elettriche in autostrada, ecco lo scenario che andiamo ad affrontare: 150 km nel viaggio di andata (154,8 per l'esattezza) e 150 km al ritorno (154,6 km precisi) con un piccolo tratto urbano ed extraurbano per raggiungere l'ingresso autostradale più vicino alla partenza e uno per arrivare alla destinazione finale, in questo caso a Verona.

Stato di carica della batteria alla partenza: 87%, avevo ricaricato al 90% il giorno prima, ma ho consumato il 3% durante alcuni spostamenti urbani.

Come affronto la guida? Visto che si tratta di una prova onerosa in termini di tempo (e la ripetibilità scientifica necessaria costerebbe moltissime ore di lavoro), vi chiedo di fidarvi della mia oggettività da giornalista e dal mio "polso" derivato dall'esperienza di guida: due anni con l'auto personale e svariati anni con auto elettriche in autostrada, di ogni marchio e genere. Per questo l'assunto iniziale è che accettiate il fatto che guiderò sempre nelle condizioni reali: climatizzatore quando serve per il massimo comfort, utilizzo di tutta la potenza quando necessario (ad esempio un sorpasso) e nessun trucchetto da guida "lumaca"... non sono io quello con la Tesla in prima corsia, la mia è una delle auto elettriche in autostrada che viaggia sempre in seconda o terza corsia, a meno che la prima non sia libera ovviamente (in quel caso vado comunque con il cruise control adattivo impostato al limite di 130 all'ora).

Per i malfidenti, comunque, ecco che la telemetria arriva in mio soccorso, fornendo(_vi e _mi) le prove a supporto. Il percorso di andata ha presentato un traffico sostenuto ma scorrevole, consentendomi picchi molto alti (e una media di 110 km/h). Sono partito alle 11:16 e sono arrivato alle 12:29, con un tempo di viaggio di 1 ora e 13 minuti con una velocità media di 123,76 km/h:

Arrivo alla destinazione intermedia (della giornata) con il 47% di batteria residua, parcheggio l'auto e non mi curo di cercare una colonnina di ricarica (a Verona non mancano) per proseguire poi l'esperimento la sera durante il viaggio di ritorno.

Il viaggio di ritorno, purtroppo e come al solito su quella tratta, ha visto una situazione di traffico intenso con pesanti rallentamenti, cosa che si è automaticamente riflessa sulla velocità media finale. Si può comunque notare dai dati come, al netto delle diverse situazioni di traffico, non mi sia risparmiato mai nell'utilizzare il pedale dall'acceleratore quando serviva, anche in quei momenti in cui la percentuale di batteria era in quella che per alcuni sarebbe la soglia di "preoccupazione", la fascia che scatena la cosidetta "ansia da autonomia " (dall'inglese range anxiety). Come si evince dal grafico, arrivo a casa con il 7% di batteria dopo 2 ore e 4 minuti, affrontando una porzione di percorso caratterizzata da una coda intensa (classico tira e molla con auto ferme e ripartenze improvvise) e chiudendo il viaggio con una velocità media di circa 76 km/h. Nel ritorno è inclusa una piccola sosta cittadina per una commissione prima del rientro a casa.

Andiamo quindi a vedere i consumi di questo viaggio:

Andata : 154,8 km, consumati 29,41 kWh

: 154,8 km, consumati Ritorno , 154,6 km, consumati 29,01 kWh

, 154,6 km, consumati Totale: 310 km circa, quasi 58,42 kWh

Questi dati ci danno una prima incontrovertibile verità sulle prestazioni delle auto elettriche in autostrada: le condizioni della strada, del traffico e lo stile di guida incidono molto. Il viaggio di andata ha avuto condizioni di guida più regolari nonostante la velocità media fosse molto più alta. Questo vale per le auto termiche così come per le auto elettriche. Da contare che c'è anche un dislivello totale di più di 200 metri tra le due destinazioni del viaggio: all'andata la curva nel grafico dell'altitudine è tendenzialmente "in discesa" mentre al ritorno l'andamento è "in salita", seppur si passi da 61 metri s.l.m. a soli 239 metri s.l.m.

L'intento di chi scrive non è certo quello di convertire all'elettrico, fare proseliti o di convincervi che le auto elettriche in autostrada fanno gli stessi chilometri di autonomia di un diesel: l'auto è una necessità e, in parte, uno sfizio, per questo è giusto che ognuno scelga secondo possibilità, gusti ed esigenze. Così come sono stato aperto e sincero nel fornirvi dati registrati e incontrovertibili, vi chiedo quindi di fare i vostri calcoli e confronti utilizzando lo stesso metro di paragone, tenendo in considerazione le velocità e le accelerazioni sostenute (le trovate nel grafico) e il fatto che stiamo parlando di una berlina di segmento D con quasi 500 cv, quattro ruote motrici e 1.900 kg di peso in ordine di marcia...

Domande e Risposte

Tesla Model 3 può fare 300 chilometri al giorno di autostrada nel traffico reale? Sì, specie in uno scenario realistico di utilizzo delle auto elettriche in autostrada, dove in una tratta spingete di più per traffico scorrevole (ad esempio la mattina uscendo da Milano) e in quella di ritorno siete costretti a rallentare causa traffico di rientro.

Quanta percentuale di batteria resta dopo 300 chilometri in autostrada? Questa prova è partita con l'87% di batteria e, dopo quasi 310 km, lo stato di carica era del 7%. Possiamo quindi concludere che 300 km autostradali consumano circa l'80% di batteria di una Tesla Model 3 Long Range, lasciando il 20% a disposizione per ulteriori spostamenti (o come base di partenza per la ricarica notturna). Il dato è confermato anche dalle rilevazioni strumentali della telemetria oltre che dalla percentuale visualizzata sullo schermo: l'80% di 75 kWh (la capacità totale della batteria carica al massimo) è infatti 60 kWh, vicinissimo ai quasi 59 kWh rilevati dagli strumenti installati a bordo.

Quanto è costato il viaggio andata e ritorno ricaricando a casa? Con una tariffa di 0,25€ / kWh il costo è stato di 14,75€. Ovvio che ognuno ha una tariffa diversa, quindi prendiamo un dato generale (medio e incontrovertibile): la media ufficiale secondo ARERA nel mercato tutelato alla data di stesura di questo articolo (28 marzo 2023), 0,361€ / kWh, In questo caso il costo totale per il viaggio sarebbe stato di 21,3€.

Quanto sarebbe costato il viaggio andata ritorno ricaricando ad una colonnina con abbonamento? Con Enel X Way il costo sarebbe è stato di 21€ (riferito all'offerta che ho attivato a marzo pagando 25€ per 70 kWh di energia, qui la nostra guida su tutte le tariffe di ricarica per le auto elettriche).

Quanti kWh ha la batteria di Tesla Model 3 Long Range? Dipende da quale modello analizziamo, Tesla ha variato leggermente la batteria nel corso degli anni. Si parla comunque di una capacità tra i 75 e gli 82 kWh per dare un'idea di massima.

Quali sono le principali caratteristiche di Model 3 Long Range? Ci sono due motori elettrici per un totale di 476 cv e trazione integrale.