Bangkok Motor Show 2025, tra lusso, innovazione e tradizione esoterica

Dal 26 marzo al 6 aprile 2025, la capitale thailandese si trasforma nel palcoscenico del glamour automobilistico con la 46ª edizione del Bangkok International Motor Show. Più di una semplice esposizione, l’evento è ormai un appuntamento imprescindibile per chi ama il mondo dei motori e desidera scoprire le ultime tendenze in un contesto ricco di fascino, innovazione e lifestyle.

L’industria automotive, tra passato e futuro, si dà appuntamento al BIMS 2025 con oltre 54 marchi di auto e moto, tra cui icone europee e grandi nomi emergenti dalla Cina. Un’edizione che segna il debutto in Thailandia di brand come ZEEKR, CHERY, OMODA&JAECOO e GEELY, accompagnati dall’ingresso di Huawei nel settore automobilistico con i suoi avanzati sistemi di navigazione. Il tutto in una cornice che esalta il meglio del design e della tecnologia, con l’alternarsi di modelli a combustione e 100% elettrici.

Ma il vero spettacolo va oltre l’asfalto e i motori. Per chi cerca esperienze esclusive, il Motor Show offre un mix di eventi che spaziano dallo sport alla spiritualità. La cultura thailandese incontra il mondo delle auto con MU-NIVERSE, un’area dedicata alla tradizione esoterica del paese, tra consulti di astrologia e targhe porta fortuna per chi vuole coniugare lusso e buon auspicio nell’acquisto di un’auto nuova. In Thailandia, infatti, il colore dell’auto e il numero di targa sono spesso associati a credenze legate alla fortuna e al destino, un aspetto che molti automobilisti prendono molto seriamente prima di acquistare una vettura.

L’intrattenimento continua con l’E-Racing Experience, un’area dove gli appassionati potranno sfidarsi in gare di simulazione, mentre i più giovani saranno protagonisti del Grandprix Runbike Championship, in collaborazione con il Giappone. La passione per i motori in Thailandia affonda le sue radici nella storia: le motociclette, simbolo di libertà e status, sono diventate parte integrante del tessuto urbano e culturale, mentre il mercato delle auto di lusso è cresciuto esponenzialmente, con Bangkok che oggi ospita alcuni dei più esclusivi club automobilistici del Sud-Est asiatico.

L’evento è anche l’occasione perfetta per chi desidera acquistare un’auto o una moto con condizioni esclusive.

Non mancheranno campagne con ricchi premi in palio, tra cui una JAECOO 6 EV, una Kawasaki W230 e un maxi scooter Suzuki Burgman. E per i visitatori che vogliono unire lo shopping all’esperienza motoristica, il Forum Hall 4 ospiterà un’area dedicata agli accessori e ai prodotti lifestyle legati al mondo delle 2 e 4 ruote.

Non solo esposizioni e competizioni, ma anche un viaggio nell’innovazione e nelle nuove tecnologie. Il Bangkok International Motor Show è l’occasione perfetta per scoprire le tendenze che influenzeranno il futuro dell’industria automobilistica, con spazi dedicati ai veicoli elettrici e ai nuovi software di assistenza alla guida. Un’opportunità per immergersi in un mondo in cui il design incontra l’ingegneria, creando soluzioni sempre più sofisticate e sostenibili.

La Thailandia si conferma come un punto di riferimento per il settore automotive nel Sud-Est asiatico, attirando sempre più investitori e brand internazionali pronti a conquistare il mercato locale con le loro ultime creazioni. Tra passerelle, anteprime esclusive e serate di gala, il Motor Show di Bangkok si prepara a essere non solo un evento dedicato ai motori, ma un’esperienza completa, capace di coinvolgere appassionati e curiosi in un viaggio tra innovazione, lusso e spettacolo.

Un evento che non si limita a celebrare l’auto, ma che esalta il concetto di lifestyle e

innovazione, confermando Bangkok come una delle capitali più dinamiche e affascinanti per il mondo dei motori. Un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere il futuro dell’automotive in un’atmosfera unica e irripetibile.