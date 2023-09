Bmw iX1 eDrive20, svelata a Monaco l’elettrica entry-level

La versione elettrica della Bmw X1 allarga la propria offerta svelando sotto i riflettori del Salone di Monaco 2023 la nuova Bmw iX1 eDrive20. L’inedita versione del SUV a zero emissioni targato Bmw sarà disponibile sul mercato entro la fine di quest’anno, mentre i prezzi per la Germania partono da 47.900 euro (quelli per l’Italia verranno comunicati in seguito).

Bmw iX1 eDrive20, autonomia fino a 475 km

La nuova Bmw iX1 eDrive20 affianca la versione xDrive30 con due motori da 313 CV complessivi, diventando quindi la nuova versione d’accesso della iX1. La eDrive20 sfrutta un solo motore elettrico che eroga sull’asse anteriore 204 CV e i 247 Nm di coppia massima, grazie al boost temporaneo. Il Costruttore di Monaco dichiara un’autonomia che varia da 430 a 475 km, mentre il consumo medio è tra 15,4 e 17,2 kWh/100 km a seconda dell'allestimento scelto.

Prestazioni e tempi di ricarica

L’accelerazione dichiarata da 0 a 100 km/h viene effettuata in soli 8,6 secondi, mentre la velocità di punta risulta pari a 170 km/h. La iX1 eDrive20 offre ben due differenti possibili soluzioni per la ricarica: il primo è un sistema di bordo da 11 kW, che permette di ricaricare un pieno di energia in 6,5 ore. In opzione abbiamo anche quello da 22 kW che ricarica in 3,45, mentre sfruttando le colonnine rapide a 130 kW si passa dal 10 all'80% in soli 29 minuti.

Infotainment con Curved Display

L’abitacolo della iX1 eDrive20 ricalca quello della variante più potente e sfrutta il medesimo sistema infotainment BMW Operating System 9 abbinato al suggestivo Curved Display dotato di doppio display, rispettivamente da 10,25 e da 10,7 pollici. Non mancano gli aggiornamenti in remoto OTA (over-the-air), i nuovi MyModes, mentre il sistema grafico QuickSelect permette di avere le funzioni principali e preferite in primo piano.