BMW in Tour: un viaggio per parlare di sport e inclusione sociale

Il progetto "BMW in Tour" si è concluso con una finale al PUMA House of Football, che ha visto confrontarsi la prima squadra ufficiale Serie A degli Insuperabili e 11 concessionari BMW in Italia. L'iniziativa, nata da un'idea dell'ACIB (Associazione Concessionari Italiani BMW), è stata realizzata in collaborazione con BMW Italia e AC Milan. Questo progetto, ideato dall'ACIB insieme alla Onlus Insuperabili, ha coinvolto 11 concessionari. Tra i partner del progetto figurano Alphabet Italia, BMW Bank Italia, BMW Driving Experience, Car Garantie, Italia Bilanci e Visual Software.

L'evento conclusivo

Oggi, 11 giugno, presso la PUMA House of Football si è svolto l’evento finale del progetto BMW in Tour ideato da ACIB (Associazione Concessionari Italiani BMW). Sono 11 i concessionari della rete BMW in Italia che hanno partecipato assieme alla Onlus Insuperabili. Inoltre BMW Italia e AC Milan hanno svolto il ruolo di partner del progetto. Gli sfidanti sul campo da calcio sono stati la prima squadra ufficiale Serie A di Insuperabili e una rappresentativa degli 11 concessionari della rete di BMW Italia in una partita a 7 in due tempi da 25 minuti. All'evento ha partecipato Nelson Dida, campione e Legend di AC Milan in rappresentanza del club rossonero il quale ha affermato: “Sono molto felice di esser qui oggi per prender parte a una vera festa dello sport e dell’inclusività. Il calcio insegna la vita di squadra, all’interno di uno spogliatoio ricco di culture, capacità e caratteri differenti. Saper comprendere e valorizzare le peculiarità e le diversità di ognuno è il segreto di un progetto vincente. Rappresentare un Club che da sempre si impegna su questi temi, anche attraverso le attività di Fondazione Milan e l’unità d’intenti con partner del valore di BMW, è per me motivo di grande orgoglio”.

BMW per la diversità e l'inclusione

“BMW in Tour” fa partedella campagna di comunicazione “ + Diversity is More” che BMW Italia ha avviato quest’anno collaborando proprio con AC Milan. L'obiettivo del progetto è quello di promuovere la cultura della diversità e dell’inclusione sociale. Sulla questione Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha affermato: “Un anno fa abbiamo iniziato un percorso meraviglioso, stimolati dalla nostra Associazione dei concessionari ACIB e mi fa piacere ringraziare il presidente Zarattini per l’energia e la passione con cui ha promosso il progetto, insieme a 11 dealer della rete e ad un partner strategico come AC Milan”. Di Silvestre ha poi proseguito: “Oggi BMW in Tour, come ogni viaggio che si rispetti, è arrivato a destinazione con un finale davvero all’insegna dello sport, della sfida, della passione e della competizione. Tutti valori che ci appartengono, come ci appartiene la voglia di creare valore per la società in cui operiamo con il nostro progetto di responsabilità sociale d’impresa SpecialMente e la campagna +Diversity is more”. Il simbolo della campagna è formato dagli indici di due mani che si incrociano per formare il segno “+”, creando un’iconografia per sottolineare la ricchezza che nasce dalla diversità in tutti i settori. Nel mese di febbraio, in occasione della partita di campionato tra AC Milan e Atalanta, BMW Italia ha voluto lanciare un messaggio specifico per prendere posizione contro gli episodi di razzismo avvenuti in tanti stadi in tutta Europa, Italia inclusa.

SpecialMente: il progetto di CSR di BMW Group Italia.

SpecialMente è il programma integrato di Corporate Social Responsibility sviluppato da BMW Italia, filiale italiana di BMW AG e pone pilastri fondamentali cultura, inclusione sociale, dialogo interculturale, sicurezza stradale.

La piattaforma include diverse attività per sottolineare l'importanza del tema nella cultura aziendale di BMW Group Italia: in linea con la strategia del BMW Group. Il progetto SpecialMente dal 2001 ad oggi ha riguardato più di 3 milioni di persone tramite iniziative “on-line” e “on-land”.