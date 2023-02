BMW X5 e X6 suonano la carica con il restyling

BMW svela il rilancio dei suoi due suv: X5 e X6. L'opera di ringiovanimento passa da qualche ritocco per gli esterni, da un aggiornamento dell’abitacolo, e, dall'aggiunta di tanti dispositivi tecnici e tecnologici, oltre a una bella dose di elettrificazione per tutta la gamma motori. Andiamo per gradi.

Svolta nel design

Entrambi i suv bavaresi ricevono un trattamento specifico per gli esterni, infatti le superfici e i gruppi ottici vanno a discostarsi da quanto visto fino a oggi. All'anteriore fanno capolino dei fari più rastremati di 35 mm e delle luci diurne dal taglio a freccia. Il doppio rene della calandra, invece, può essere anche retroilluminato nelle versioni con motori a sei cilindri. Interessante anche la cura delle prese d’aria inferiori nelle quali, adesso, riscontriamo degli elementi verticali e una finitura lucida inedita. Al posteriore ci sono, invece, dei fari a Led ristilizzati con un motivo interno a X. Di serie per tutti i modelli le barre sul tetto con finitura in alluminio satinato.

BMW X5 e X6, abitacolo più tecnologico

Anche su questi due modelli esordisce il Curved Display che collega lo schermo da 12,3 pollici usato per la strumentazione con il 14,9 pollici dell’infotainment, che si fonda sul sistema operativo di ultima generazione OS 8.0. La console, invece, è pensata col comando della trasmissione a bilanciere e possiede un motivo grafico davanti al passeggero del tutto inedito. Per chi vuole rendere l'abitacolo ancora più tecnologico, può optare per l’head-up display con realtà aumentata. Di serie vengono offerti dei sedili anteriori sportivi e la finitura in similpelle, mentre per la pelle e le altre possibili varianti si deve attingere al catalogo degli optional. Stesso discorso per il tetto panoramico con luci a Led integrate, l’impianto audio Bowers & Wilkins e il nuovo sistema di riscaldamento per i pannelli delle portiere e per il portabicchieri.

Gamma motori elettrificata

La novità più sostanziale passa dall'elettrificazione della gamma dei motori, che adesso prevede tutti mild-hybrid con una versione aggiornata del cambio automatico Steptronic Sport a otto marce con palette al volante. Le versioni M60i sono equipaggiate con il V8 4.400 cc biturbo con sistema mild hybrid a 48 volt da 530 cv, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi. Restano confermate le due versioni con i 3.0 sei cilindri in linea, la xDrive40i a benzina da 380 cv che scatta da ferma a 100 km/h da fermo in 5,4 secondi e la xDrive30d diesel da 298 cv e 670 Nm che ha uno 0-100 kmh da 6,1 secondi. La ibrida plug-in è la xDrive50e con una potenza di sistema di 490 cv e coppia massima di 700 Nm grazie all’abbinamento tra il 3.000 cc sei cilindri a benzina da 313 cv e l'elettrico da 197 cv integrato nel cambio. L'autonomia solo elettrica è di 94-110 km.