Bosch e Ligier, un'unione per le auto a idrogeno ad alte performance

Nasce un sodalizio che stimola la fantasia e che fa sognare chi ama le vetture ad alte prestazioni, seppur alimentate a idrogeno. Bosch Engenieering e Ligier Automotive hanno siglato un accordo di partnership che li condurrà a sviluppare un concept basato sulla Ligier JS2 R. Questa vettura indosserà il nome di Ligier JS2 RH2 e sfoggerà un'innovativa tipologia di monoscocca in carbonio con tre serbatoi di idrogeno integrati che alimenteranno un motore a combustione V6 convertito. Nei prossimi mesi ci saranno i primi test, che esploderanno nel periodo estivo, quando la Ligier in collaborazione con Bosch salterà sull'asfalto del circuito di Magny Cours, e non solo.

I ruoli delle due aziende

I tedeschi di Bosch hanno alle spalle oltre vent'anni di esperienza come partner specializzato nel processo di sviluppo di auto high perforamnce, oltre che in progetti e soluzioni per il motorsport. Per questo motivo Bosch Engineering avrà la gestione del concept per quanto riguarda il sistema di propulsione e di stoccaggio dell’idrogeno. Dall'altra parte, Ligier Automotive contribuisce al progetto grazie alla lunga militanza nelle competizioni e alla dimestichezza nella tecnologia dei veicoli, nella progettazione dei motori e nelle attività di collaudo. Inoltre, l'azienda transalpina è responsabile dell'architettura del veicolo e dell'integrazione sia del sistema a idrogeno sia del sistema di raffreddamento.

Ligier JS2 RH2, presentazione a Le Mans

L'obiettivo da raggiungere è quello di dare forma a una vettura ultra performante con un motore a idrogeno, che sia in grado di farsi valere per dinamica ed emozioni al pari di un'auto sportiva alimentata a benzina, dimostrando così il potenziale che risiede negli sviluppi specifici del veicolo nelle aree della gestione del motore e dello stoccaggio dell'idrogeno. Infine, il progetto ha la volontà di far emergere tanto Bosch Engineering quanto Ligier Automotive, come punti di riferimento nel trasferire la tecnologia dell'idrogeno ai veicoli. La Ligier JS2 RH2 sarà presentata ufficialmente nel giugno 2023, in concomitanza con il 100° anniversario della 24 Ore di Le Mans.

L'entusiasmo di Bosch e Ligier

“In qualità di fornitore di servizi di ingegneria, siamo aperti alla tecnologia e consideriamo nostro compito esplorare parallelamente le varie alternative per raggiungere una mobilità climaticamente neutra, sviluppando caso per caso la soluzione migliore per soddisfare le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo. In questo contesto, il motore a idrogeno ha un grande potenziale, soprattutto nelle competizioni e nelle auto sportive ad alte prestazioni", ha dichiarato Johannes-Jörg Rüger, Presidente di Bosch Engineering.

"In quanto costruttore di auto da corsa e di veicoli speciali, dobbiamo fornire le innovazioni necessarie per affrontare le sfide di domani, così da offrire al motorsport e ai veicoli ad alte prestazioni una nuova via di sviluppo. Questo progetto rientra nella strategia di Ligier Automotive di diventare il partner ideale delle case automobilistiche per l'integrazione delle nuove fonti di propulsione e delle nuove soluzioni” , ha affermato Jacques Nicolet, Presidente di Ligier Automotive.