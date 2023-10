Il secondo Hackathon di Brembo nella Silicon Valley

Dopo la scorsa edizione, che fu quella inaugurale tenutasi dal 24 al 26 giungo del 2022, Brembo lancia il suo secondo Hackathon in Silicon Valley, nel cuore pulsante del polo tecnologico degli Stati Uniti. L'azienda bergamasca non ha certo bisogno di presentazioni, essendo leader indiscussa nella produzione di sistemi frenanti per veicoli ad alte performance, così dal 13 al 15 ottobre, presso il Brembo Inspiration Lab di Sunnyvale, in California, verranno presentati e mostrati gli avanzamenti dell'azienda nello sviluppo di software, scienza dei dati e intelligenza artificiale. Focus imprescindibili per la mobilità del domani.

In cosa consiste l'Hackathon

I partecipanti potranno immergersi nel machine learning e nell'intelligenza artificiale (IA) per cambiare e modificare le odierne tecniche di frenata. La kermesse punta a sfruttare la potenza dei modelli basati sui dati per formare composti di materiali all'avanguardia per i nuovi freni e implementare i modelli di dati per la gestione dei resi in garanzia per dare un mano alla crescita della sicurezza, delle prestazioni e dell'efficienza. L'archivio dati di Brembo comprende informazioni su vari modelli di automobile, sui loro impianti frenanti, sulle metriche delle prestazioni e sugli scenari di guida in un contesto reale. Basandosi su questi dati, i partecipanti avranno il compito di costruire modelli innovativi di machine learning.

"Il Brembo Hackathon riunisce le menti più brillanti della Silicon Valley per contribuire all'innovazione di soluzioni che porteremo sulle nostre strade", ha dichiarato Daniele Schillaci, CEO di Brembo. "In un panorama automobilistico in continua evoluzione, le soluzioni più innovative possono nascere dal contributo di tutti. I vincitori di questo evento, con le loro idee, saranno testimoni della mission di Brembo: essere un solution provider. E quale luogo migliore se non il nostro Inspiration Lab, dove ogni giorno affrontiamo le sfide di ciò che è possibile fare con i software e il machine learning, proprio come chi partecipa al Brembo Hackathon".

La sfida di Brembo

Chi accetterà la sfida, sia in modo singolo che in gruppo, potrà optare tra due challenge, ognuna con un determinato set di dati e un modello di esempio. Di seguito due modi di interpretare il lavoro:

con i dati dei test di attrito forniti da Brembo, utilizzare l'IA generativa per creare nuove mescole, predire i risultati dei test e i parametri chiave per prevedere l'efficacia e le caratteristiche di un nuovo prodotto frenante Brembo. Le soluzioni devono essere basate sull'IA generativa applicata per fornire un modello in grado di proporre nuove ricette che aumentino il numero di mescole candidate, garantendo fattibilità e buone prestazioni. Dati sintetici per la classificazione delle garanzie: sulla base dello storico delle problematiche in garanzia evidenziate dai clienti, la challenge richiede di generare dati sintetici che possano incrementare il database Brembo.

I migliori progetti saranno premiati e avranno la possibilità di ottenere un contratto di incubazione con Brembo.