BYD Dolphin Surf, così i cinesi attaccano il segmento delle utilitarie

Roma Caput Mundi o feudo cinese? In realtà entrambe le cose: BYD ha scelto la capitale e l'ha trasformata nella sede di un evento di lancio internazionale della nuova Dolphin Surf, modello importantissimo per l'Europa perché sarà assemblato nella fabbrica ungherese di prossima realizzazione ed è una delle prime auto elettriche da meno di 20.000€.

Da una parte, quindi, i cinesi fanno un tributo all'Italia scegliendo Roma per la prova su strada con tantissimi giornalisti stranieri e italiani, dall'altro la trasformano in una piccola exclave temporanea noleggiando per qualche giorno location iconiche come lo Stadio Olimpico e il Foro Italico.

I numeri di BYD Dolphin Surf

Con Dolphin Surf, i numeri assumono un'importanza ancora maggiore del solito perché l'auto è di quelle fatte per Paesi come il nostro: è lunga poco meno di 4 metri, ha un passo di 2,5 metri e in questo coniuga dimensioni compatte con una buona abitabilità per quattro adulti e un bagagliaio da poco più di 300 litri.

Oltre alle dimensioni, l'altro motivo di importanza dei suoi numeri va ricercato nel rapporto tra prezzo e caratteristiche: non è LA più economica, ma è quella più interessante se la analizziamo a 360 gradi. Il modello base, infatti, ha già 88 cv, ha un'abitabilità migliore della sua concorrente "diretta" (Leapmotor T03, solo 3,62 metri e un bagagliaio minuscolo di 210 litri) e una dotazione di seri più ricca.

Le versioni tra cui scegliere sono tre:

Dolphin Surf Active : qui c'è la batteria "cittadina", da soli 30 kWh e 220 km di autonomia WLTP, in realtà in città se ne percorrono molti di più perché l'auto è leggerissima per essere un'elettrica. Ha un motore da 88 cv e prestazioni discrete

: qui c'è la batteria "cittadina", da soli 30 kWh e 220 km di autonomia WLTP, in realtà in città se ne percorrono molti di più perché l'auto è leggerissima per essere un'elettrica. Ha un motore da 88 cv e prestazioni discrete Dolphin Surf Boost : quella che probabilmente farà i numeri maggiori: la batteria è da 43 kWh e 322 km WLTP, ma il motore resta da 88 cv così si riescono a limitare i consumi

: quella che probabilmente farà i numeri maggiori: la batteria è da 43 kWh e 322 km WLTP, ma il motore resta da 88 cv così si riescono a limitare i consumi Dolphin Surf Comfort: quasi esagerata, perché su una batteria da 43 kWh mette un motore da 156 cv, quasi da piccola sportiva

Tutte le versioni sono limitate a 150 km/h di velocità massima, tutte hanno di serie lo schermo dell'infotaiment da 10,1 pollici che ruota, tutte includono nel prezzo anche la funzione V2L che permette di avere una presa da 3,3 kW per collegare qualsiasi dispositivo... o ricaricare persino un'altra auto elettrica.

Prova su strada, il primo test in città

BYD ha fatto le cose in grande, ma quando si punta sui numeri lo svantaggio è che il tempo per le prove è poco: prendete quindi quanto segue come un primo assaggio in attesa di un test più approfondito. In particolare, avremmo gradito portare la Surf su strade extra-urbane per sciogliere i dubbi principali: l'assetto, che solitamente è particolare nelle auto made in China, e l'autonomia a velocità da extra-urbano veloce e in uno scenario collinare/montano.

Abbiamo dovuto accontentarci di stare dentro le mura di Roma, e qui la Dolphin Surf ha dato - ovviamente - un'ottima prova di forza: consumi ridotti grazie ad un peso piuma: il totale è stato di 14 kWh / 100 chilometri, ma in reatà in alcune circostanze si scende anche a meno di 12/13 kWh / 100 km a causa del traffico intenso e delle velocità medie ridottissime. Ottime le prestazioni del motore, sempre ricco di spunto per bruciare tanti al semaforo, e piacevole l'assorbimento che non risulta cedevole neanche nelle sconnessioni più profonde.

Ci sono alcuni indizi su un setup forse non ideale per la guida sportiva, ma bisognerà tornare sull'argomento. Inoltre avremmo apprezzato la presenza della guida ad un pedale con un'incisività maggiore in rigenerazione.

Prezzi e disponibilità

Dolphin Surf costa 18.990€ nella versione Active, 22.490€ nella versione Boost e 25.490€ nell'allestimento Comfort. BYD ha pensato anche a una proposta a rate: se scelta applica uno sconto sul prezzo di listino (17.660€ per la Active, 18.990€ per la Boost e 22.990€ per la Comfort), sconto che poi viene eroso dagli interessi totali di 2.318€ (TAN 6,99% e TAEG del 9,30%,).

Ad ogni modo, prendendo la Boost come esempio, la si porta a casa con 6.

430€ di anticipo, 35 rate da 99€ e una maxi rata finale da 10.570€. Chi decide di restituire l'auto dovrà stare attento a non percorrere troppi chilometri perché ne sono previsti 10.000 all'anno, pena un pagamento di 0,25€/km per quelli extra.