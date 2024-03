BYD pronta al lancio di un’ibrida da 2mila chilometri di autonomia

BYD pronta a un’offensiva senza precedenti e questa volta non riguarda auto elettriche, ma ibride.

Le future generazioni delle auto made in Shenzhen saranno sempre più tecnologiche e in grado di percorrere, con un pieno di carburante e con le batterie cariche, oltre 2.000 km. BYD è in procinto di aggiornare le sue attuali piattaforme al fine di lanciare una nuova famiglia di modelli sempre più autonomi ed efficienti.

La quinta generazione della sua architettura ibrida, secondo i dati diffusi dalla stampa locale, sarà in grado di raggiungere percorrenze record, sfruttando la potenza del motore endotermico e l’efficienza dell’unità elettrica.

Piattaforma DM

Lanciata nel 2008, la piattaforma DM di prima generazione era innovativa per capacità di ospitare diverse alimentazioni e per la sua modularità, una base che nel 2021 aveva già raggiunto la sua quarta “evoluzione” distinguendosi in:

DM-p per vetture veloci, potenti e high-performance

per vetture veloci, potenti e high-performance DM-i per una tipologia di modelli attenti all’efficienza e ai consumi.

Novità anche per le batterie. La e-Platform della BYD potrebbe essere oggetto, già nel corso di quest’anno, di un upgrade, passando così dalla versione 3.0 del 2021 alla 4.0.

Uno step che comporterebbe una maggiore integrazione della componentistica e una conseguente riduzione di peso e ingombri, grazie all’utilizzo di un’elettronica più compatta ed efficiente.

BYD punta ad una netta riduzione dei costi e, conseguentemente, ad un taglio dei prezzi dei suoi modelli, il tutto in un futuro non molto lontano.