Nuove Mercedes EQA e GLA: elettrica o ibrida?

Mercedes crede nell’elettrificazione ma è anche un Marchio attento alle tendenze del mercato.

Il divieto imposto dall’Unione Europea di commercializzare auto con motore endotermico ha letteralmente sconvolto e rivoluzionato il mondo dell’automotive. Le case produttrici tra cui Mercedes sono sempre più impegnate nell’investire ingenti risorse nel produrre e assemblare auto elettriche sempre più efficienti e dall’autonomia considerevole.

Un’offerta sempre più ampia e variegata che però non ha trovato il giusto riscontro in un pubblico, quello europeo, che a prescindere dalla presenza di un’infrastruttura adeguata, sembra mal digerire le auto elettriche.

Diverse le case automobilistiche che hanno dovuto rivedere i propri piani, tra queste Mercedes-Benz, che è pronta allo switch completo, endotermico - elettrico, qualora le condizioni del mercato lo consentano.

Nell’attesa, la Casa della Stella a tre Punte investe anche nella realizzazione di motorizzazioni endotermiche, sempre più efficienti e parche nei consumi.

Una lenta ma costante evoluzione che non risparmia i modelli attualmente presenti all’interno della sua gamma, tra questi la EQA e la GLA.

SUV compatti che rappresentano la gamma d’accesso al mondo elettrificato e/o ibrido ed endotermico del Marchio di Stoccarda.

Nuova Mercedes EQA: stile, efficienza e tecnologia

Completamente rinnovata nell’estetica, è un modello che abbina efficienza e utilità. Esteticamente è evidente il suo allineamento con il resto della gamma. I gruppi ottici sono uniti da una fascia luminosa, nuovi anche il paraurti anteriore e il disegno dei cerchi in lega, quest’ultimi disponibili in nuove varianti (18, 19 e 20 pollici) e due nuove verniciature (blu spettrale e argento high-tech).

Un SUV elettrico che all’eleganza abbina l’efficienza aerodinamica. Pneumatici a bassa resistenza di rotolamento (235/55 R18) e diverse migliorie alla carrozzeria che consentono alla EQA di sfiorare i 560 km di autonomia (ciclo WLTP).

Novità assoluta sul nuovo model year della Stella è la funzione di “monitoraggio dell’autonomia” che consente, tramite MBUX, di visualizzare le diverse opzioni per il risparmio energetico.

A seconda dell’utilizzo ma anche e soprattutto dello stile di guida, il sistema centrale suggerisce al pilota di selezionare il programma di guida Eco e DAuto, ma anche di passare alla funzione di climatizzazione Eco+.

A seconda della situazione viene anche suggerita una velocità massima da evitare per scongiurare un’ulteriore sosta di ricarica.

Con il lancio del nuovo model year 2024, la EQA viene equipaggiata con una generazione aggiornata di MBUX. Il display può essere ora personalizzato con tre stili di visualizzazione (classico, sport e minimalista). Tutte le funzioni possono essere gestite tramite il touchscreen e i pulsanti a sfioramento presenti sul volante.

Il sistema di infotainment è stato riprogettato, migliorata la grafica e le prestazioni, le applicazioni vengono mostrate nella zona superiore dello schermo, prevista la piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto via wireless.

Utile la visualizzazione, quando si effettua una ricarica, dell’autonomia residua sotto forma di km.

La nuova EQA viene commercializzata in Italia in tre varianti:

EQA 250+

EQA 300 4Matic

EQA 250 4Matic.

La EQA 250+ ha una potenza di 140 kW per 385 Nm di coppia massima, il suo pacco batteria è da 70,5 kWh e l’autonomia dichiarata è fino a 560 km nel ciclo WLTP.

Maggiore potenza per la EQA 300 4Matic, due i motori elettrici per un totale di 168 kW e 390 Nm di coppia massima. L’autonomia dichiarata è di 411 - 459 km nel ciclo WLTP, il pacco batteria è da 66,5 kWh.

Versione top di gamma è la EQA 350 4Matic, configurazione che adotta lo stesso pacco batteria della 300 4Matic (66,5 kWh), ma che è sensibilmente più potente (215 kW). L’autonomia arriva fino a 459 km (ciclo WLTP).

Nuova Mercedes GLA: il SUV best seller

Il SUV più venduto e apprezzato della Casa della Stella a tre Punte si rinnova nella forma e contenuti. Sette le versioni disponibili sul mercato italiano con prezzi che partono dai 43.526 euro per la GLA 180 d.

Le modifiche più evidenti sono nel frontale, nuova è la griglia radiatore con lamelle verticali. Il cofano motore adotta power dome più marcati per una connotazione ancora più sportiva. Ridisegnato il paraurti che include ora una protezione antincastro.

I gruppi ottici anteriori sono con tecnologia LED High Performance (di serie), nuova la colorazione Spectral Blu.

Sulla versione d’accesso, la Executive, i cerchi di serie sono da 17 pollici con finitura in nero lucido, optional quelli da 18" e 20”. Novità anche nell’abitacolo, il display da 7 pollici posto dinanzi al pilota e quello da 10,25” del sistema d’infotainment sono ora di serie. A richiesta sono disponibili due schermi panoramici da 10,25 pollici. Il volante è rivestito in pelle, a richiesta è disponibile il rivestimento in pelle sintetica ARTICO.

La nuova GLA è disponibile in Italia in sette versioni:

Executive

Advanced

Advanced Progressive

Advanced Plus Progressive

Advanced Plus AMG Line

Premium AMG Line

Premium Plus AMG Line.

Le motorizzazioni sono tutte elettrificate, in gamma sono presenti unità quattro cilindri e cambio automatico doppia frizione DCT a sette o otto rapporti.

Le configurazioni mild hybrid sono dotate di un’alimentazione supplementare da 48 Volt con generatore di avviamento a cinghia. Le unità elettriche forniscono una potenza supplementare di 10 kW.

Attraverso il sistema di recupero di energia in frenata e decelerazione viene alimentata la rete elettrica di bordo a 12 Volt e la batteria a 48 Volt.

La GLA 250e con alimentazione ibrida plug-in in occasione del lancio del nuovo model year, riceve maggiore potenza e più autonomia. Il suo motore elettrico sprigiona 5 kW in più rispetto alla precedente generazione (80 kW). La potenza complessiva resta invariata (218 cavalli).

Tre le opzioni di ricarica:

3,7 kW standard

11 kW in corrente alternata

22 kW in corrente continua.

Prova su strada nuova Mercedes EQA 300 4Matic

Elettrica, integrale e con tanta autonomia.

Nell’era della transizione energetica, dove il mondo dell’automotive è diviso tra i sostenitori dell’elettrico e i nostalgici dell’endotermico, la nuova EQA, può dire la sua.

Non vuole essere la prima scelta, ma una valida alternativa e protagonista della mobilità del futuro. Ha potenza da vendere (oltre 200 cavalli), due motori elettrici e un’autonomia, che in condizioni reali, supera abbondantemente i 400 km.

Nel nostro test drive è emerso quanto sia efficiente il sistema di recupero dell’energia in frenata e decelerazione, quanto sia interessante effettuare ricariche “brevi” da 10-15 minuti, per guadagnare 150-170 km in vista delle destinazioni da raggiungere.

La EQA è la scelta intelligente ma soprattutto alternativa alle classiche alimentazioni endotermiche. Un SUV a zero emissioni che se paragonato alla sorella GLA, ha tutte le carte in regola per essere una valida alternativa.

Tenuta di strada impeccabile, una qualità costruttiva in linea con le aspettative del Marchio e una riserva di potenza da consentire accelerazioni pronte e immediate.

L’ansia da autonomia è realmente un vecchio ricordo perché impostando la rotta di navigazione, il sistema di navigazione fornisce tutte le indicazioni su possibili soste, compreso un percorso efficiente e green.

Difficile se non impossibile, trovare qualche pecca a un modello che rappresenta, seppur è la versione d’accesso alla gamma EQ, lo stato dell’arte della tecnologia, nel campo dell’elettrificazione, di Mercedes-Benz.

Prova su strada nuova Mercedes GLA 250e

Look completamente rivisto per un SUV che con questo suo nuovo aggiornamento vanta anche una maggiore efficienza della variante ibrida plug-in oggetto della nostra prova su strada.

Il motore da 1.3 cm3 abbinato a un’unita elettrica da 80 kW, dimostra, nonostante la sua cubatura ridotta, una grinta notevole. ì

Il propulsore endotermico sprigiona una potenza di 163 cavalli a 5.500 giri al minuto, il motore elettrico da 80 kW cresce in potenza rispetto al passato.

La potenza complessiva pari a 218 cavalli regala performance notevoli, soprattutto in accelerazione, dove l’abbondante coppia motrice (450 Nm complessivi), consente sorpassi fulminei.

Come da tradizione del Marchio di Stoccarda, il comfort e la silenziosità di marcia sono gli assi nella manica della rinnovata GLA.

Ottima la tenuta di strada, così come la stabilità, in curva sembra di viaggiare su di un binario e anche in presenza di asfalto a scarsa aderenza, la sensazione di sicurezza e controllo della vettura è impagabile.

Non c’è aspetto che non convinca di un SUV, che seppur dalle dimensioni compatte, mostra una qualità costruttiva e una maturità nei contenuti, da essere una valida scelta e/o alternativa a modelli ben più “ingombranti” e costosi.