BYD al Salone di Shanghai 2023 con tante novità

BYD porta al Salone dell'automobile di Shanghai una ricca serie di gustose novità, comprese quelle dei brand Denza e Yangwang, che fanno parte della sua galassia di veicoli a zero emissioni. Dal 25 al 27 aprile, la rassegna prende vita e grazie all'importanza de mercato locale, per volumi e dimensioni, si conferma un punto di riferimento imprescindile per l'intero mondo dell'automotive.

Le novità di BYD

La prima e - forse - più importante per il nostro mercato (qualora dovesse arrivarci) è la BYD Seagull, una segmento B a cinque porte, lunga tre metri e ottanta e contraddistinta da un design moderno e accattivante. Naturalmente la sua propulsione è elettrica, mentre la piattaforma su cui si poggia è la e-Platform 3.0. Il listino parte da un prezzo che si colloca appena sopra ai 10.000 euro, mentre l'autonomia garantita dovrebbe assestarsi intorno ai 400 km.

La BYD Chaser 07 è, invece, una classica berlina a tre volumi che sfrutta una tecnologia ibrida plug-in, dalla quale è possibile agguantare una ragguardevole autonomia in modalità 100% elettrica. Le due versioni annunciate dovrebbe percorrere tra i 120 o 200 km, senza sfruttare mai il motore termico, che nella fattispecie è un benzina da 1,5 litri. Prezzo, in Cina, di circa 26.500 euro.

Spazio anche per una concept car come la Song L, che dovrebbe avere la sua versione definitiva, dunque di serie, entro la fine dell'anno. Si tratta di un SUV dal taglio sportivo, come tanto piace negli ultimi tempi. Un oggetto giovanile e frizzante, che potrebbe conquistare diversi estimatori anche alle nostre latitudini.

Le proposte di Denza

Il marchio Denza propone due veicoli sotto ai riflettori di Shanghai: N7 e D9. Il primo è un SUV dalle dotazioni lussuose, dall'ottima tecnologia, che con orgoglio mostra un cockpit innovativo. Il secondo è una grossa berlina di rappresentanza, un veicolo di ampio volume che ha il desiderio di primeggiare in termini di comfort e piacere di guida.

Cosa offre Yangwang

Yangwang è la divisione di profilo più alto di BYD, quella che esprime nel migliore dei modi il concetto di esclusività. Ciò che presenta a Shanghai dimostra i suoi intenti, infatti l'U8 si mostra come un SUV di alta gamma e con il pallino per le performance. È accreditato di una potenza complessiva che tocca la soglia dei 1.100 cavalli e, nonostante la stazza, è in grado di scattare da 0-100 km/h in appena 3,6 secondi. Sofisticato anche il suo comparto ciclistico. Il Range Rover è avvisato.