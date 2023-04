Smart #3, al Salone di Shanghai debutta il nuovo SUV coupé

Al Salone dell'Automobile di Shanghai debutta sulla scena internazionale un modello inedito: la smart #3. Non deve destare scalpore, il mondo dei SUV ha già abbracciato il costruttore del Gruppo Daimler grazie alla smart #1, con la quale il ghiaccio è stato abbondantemente rotto. Ora, però, è tempo per una gustosa primizia come questo sport utility coupé. Il suo design è frutto dell'unione della sportività innata del Mercedes-Benz global design team, con un'avanguardia che si rispecchia anche nella connettività estrema.

Un prodotto premium

Basta un semplice colpo d'occhio per scorgere delle linee morbide e fluide, con spiccate curve atletiche. Tutto è funzionale e, in questo caso, serve a migliorare le prestazioni aerodinamiche. La smart #3 è caratterizzata nella parte anteriore dai fari LED CyberSparks, dalla forma slanciata, abbinati allo shark nose e alla voluminosa griglia a forma di "A". Di lato, il tetto bicolore coniuga la linea continua che collega il montante A e il montante C, formando una silhouette aggressiva. Lo spoiler, il montante C e il parafango posteriore, combinati con il paraurti, danno forma a una curvatura avanguardistica, mentre le luci posteriori con elementi pixelati esprimonoo un linguaggio raffinato, da vero prodotto premium. Nuove anche le colorazioni: Photon Orange Metallic e Electric Blue Matte.

Abitacolo arioso e moderno

Nell'abitacolo spicca una plancia scolpita che ospita sia il cockpit centrale che uno schermo da 12,8 pollici. Poi, l'unione di luce naturale dal tetto e di luce artificiale proiettata dall'illuminazione ambient multicolor esalta l'atmosfera spaziosa degli interni. Grazie al passo più lungo, la smart #3 garantisce più ariosità rispetto all’#1. I poggiatesta integrati innalzano il comfort di guida e sottolineano il concetto di design sportivo degli interni. Il sistema di infotainment, dotato di un Beats Soundsystem con 13 altoparlanti, arricchisce l'esperienza evoluta di bordo della nuova #3. Per rendere l'ambiente interno ancora più particolare, c'è la nuova tinta Vibrant Brown.

Smart #3, debutto europeo nel 2024

"Siamo orgogliosi di presentare finalmente al mondo la nostra prima sport utility coupé, la nuovissima #3. Da sempre pioniere dell'elettrificazione, smart punta ad uno standard qualitativo senza compromessi nel campo dell'experience e delle interazioni. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rispondere alle molteplici e mutevoli esigenze di mobilità. Pertanto, smart continuerà ad ampliare la sua famiglia di prodotti per offrire una varietà di vetture che si adattano in modo ottimale a diversi gruppi di clienti e stili di vita", afferma Dirk Adelmann, CEO smart Europe. A proposito la vettura verrà presentata il prossimo settembre all'IAA 2023, con sbarco sul mercato agli inizi del 2024.