Citroen e airbag Takata: tutto quello che c’è da sapere sulla campagna di richiamo

Prosegue senza sosta la campagna di richiamo da parte del Gruppo Stellantis e destinata alla vetture Citroen C3 e DS 3, prodotte dal 2009 al 2019, e a potenziale rischio a causa dei dispositivi airbag realizzati dalla società giapponese Takata. Iniziata alcuni mesi fa e avanzata a ritmo serrato durante tutta l'estate, la campagna ha già coinvolto moltissimi veicoli: più di 161.000, con ulteriori 209.000 sostituzioni già programmate, nei mercati di Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Stellantis ha mobilitato 43.600 veicoli di cortesia in questi quattro Paesi per garantire la mobilità dei suoi clienti, ovviamente a titolo gratuito e per tutta la durata dell'operazione in officina.

Come funziona la campagna di richiamo di Citroen e DS

A oggi, gli airbag Takata sono stati sostituiti in più di 46.000 veicoli tra Citroen C3 e DS 3 in Italia. Inoltre, 127.000 veicoli coperti dal richiamo hanno già eseguito il check-in. Tramite gli sforzi messi in campo da Stellantis, è già in fase di pianificazione l’intervento su altri 70.000 veicoli. Tutti i proprietari di veicoli interessati dal richiamo degli airbag Takata hanno già ricevuto lettere raccomandate con istruzioni chiare su come procedere per l’intervento necessario. Per coloro che ancora non sanno come agire, queste sono ulteriori indicazioni:

È richiesto ai clienti di completare la procedura di registrazione online (il “check-in”) utilizzando i riferimenti indicati nelle lettere e collegandosi al sito web dedicato, accessibile anche tramite QR code (visibile nelle medesime lettere);

(il “check-in”) utilizzando i riferimenti indicati nelle lettere e collegandosi al sito web dedicato, accessibile anche tramite QR code (visibile nelle medesime lettere); La procedura può anche essere completata contattando il Call Center dedicato al numero 800598942 o rivolgendosi direttamente al proprio concessionario di fiducia;

dedicato al o rivolgendosi direttamente al proprio concessionario di fiducia; Per altre esigenze di supporto, inclusa la necessità di un’auto sostitutiva, è sempre possibile contattare il Call Center dedicato al numero 800598942, o il concessionario Citroën di fiducia.

Il supporto di Citroen alla campagna di richiamo

Citroen ha realizzato molte iniziative per supportare i propri clienti in questa campagna di richiamo, tra le quali un incremento significativo della flotta e della capacità di stoccaggio di veicoli di cortesia, e l’implementazione di tante misure per aumentare la capacità di riparazione della rete, tra le quali la “repair@plant”, ovvero la riparazione presso gli stabilimenti Stellantis in Italia.

La casa automobilistica ha raddoppiato la fornitura settimanale di, raggiungendo i limiti tecnici della catena di approvvigionamento a fronte delle specificità dei componenti in questione, e ampliato la capacità della rete di concessionari per eseguire le sostituzioni degli airbag.