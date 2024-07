In Costa Smeralda a bordo del lusso estremo targato Mercedes

Ascolta ora 00:00 00:00

Il meglio o niente. Una vita smeralda o di nessun altro colore. Non certo quella del film omonimo di Jerry Calà ma quella ultimate glam della costa sarda. Una vita XXL, dove L qui sta per luxury. Auto di lusso, yacht, tender, tramonti e champagne. Quella che per molti è un miraggio, per noi no, per un giorno almeno no. Merito di un doppio test drive e nel doppio ruolo di driver (nella vita reale sarebbe l’autista) e passeggero, rigorosamente nel posto del comando, quello posteriore destro, delle automobili che rappresentano il lusso estremo, l’ultimate luxury della gamma Mercedes-Maybach, il suv GLS 600, 3982 di cilindrata e 579 cavalli, e la berlina S580, stessa cilindrata e 525 cavalli. E dunque via con GLE 600 lungo le spettacolari strade della Gallura prima da passeggero, sperimentando come in una vera esperienza immersiva, le varie modalità massaggio, le poltrone che si allungano come sugli aerei classe businness e i colori e i suoni che creano l’atmosfera, che trasportano verso il mare con una luce d’ambiente verde azzurra e una brezza rinfrescante oppure se si vuole allontanare lo stress, con i suoni e i colori del bosco, poi, al volante di questo Suv (prezzo da 190.498 euro) che sembra nato qui e saetta con classe tra le rocce e il maquis prima di arrivare al mare.

Eccolo in lontananza il Forte Cappellini, l’ex forte militare che domina il Phi Beach di Baja Sardinia, il luxury hub più esclusivo della Costa Smeralda dove per il quarto anno Mercedes Benz ha scelto di posizionare i suoi marchi della luxury strategy del brand: per questa stagione estiva ad aspettare il tramonto e sotto le stelle del Phi Beach ci sono altre stelle, quelle, appunto, dell’esclusiva Mercedes-Maybach dinasty, quella della nuova Mercedes-AMG GT 63. Il loro habitat naturale perché qui si comprende l’identikit degli happy few che le acquistano, in Italia lo scorso anno 51 imprenditori, industriali, celebrities, sembra un numero infinitesimale ma ha avuto una crescita del 43% rispetto al 2022.

E qui dribblando Leonardo Di Caprio o la famiglia Beckham che al Phi beach nei giorni scorsi hanno aspettato il tramonto, dopo aver aspettato eventuali ospiti in arrivo a bordo di nuova classe V Exclusive, lusso estremo a forma di van, si prosegue la test drive experience in barca, prua puntata verso l’arcipelago della Maddalena. Che c’entra Mercedes-Benz con il mare? Non dimentichiamo che l’ambizione del marchio tedesco è sempre stato quello di motorizzare non soltanto la terra ma anche il mare e il cielo e infatti le tre punte del logo significano proprio In the air, On land, On water.

E nel 1888 fu addirittura il cancelliere tedesco Otto von Bismarck a commissionare a Daimler, la casa automobilistica antenata di Mercedes-Benz, la splendida piccola motorboat che portava il nome della figlia Marie e che oggi è custodita al museo di Stoccarda. E dunque navighiamo nelle acque dove in questi giorni sono ormeggiati gli yacht di tre degli uomini più ricchi al mondo, Jeff Bezos, Bernard Arnault e Bill Gates, per un tuffo dove l’acqua è più blu, sempre più blu, prima alla Maddalena, poi a cala Garibaldi a Caprera osservando con sconcerto i ruderi fantasma delle costruzioni che avrebbero dovuto accogliere il G8 del 2008, poi dirottato all’Aquila, pensate e abbandonate da allora, e i tucul che erano del Club Med, chiusi da 10 anni e mai riqualificati. Tempo di tornare a riva e di salire su Mercedes-Maybach S580 (prezzo da 210.

209 euro), al volante quasi veleggiando verso l’aeroporto di Olbia in modalità Maybach, azionando i tergicristalli riscaldati in caso il maestrale avesse lasciato qualche granello di sabbia sul parabrezza e provando prima di mettere in moto gli appoggiatesta simili a cuscini ergonomici, mentre i passeggeri vengono accolti da messaggi di benvenuto e possono non soltanto regolare le tendine parasole ma soprattutto brindare alla test drive experience con calici di campagne magnetici, che non temono le curve. Un concetto del lusso che sarebbe piaciuto a Frank Lloyd Wright, solito affermare: “Dammi i lussi della vita e farò volentieri a meno delle cose necessarie”.