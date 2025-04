Dacia Duster, la gamma motori: dall'ibrido al GPL

Ascolta ora 00:00 00:00

Dacia Duster è un modello di straordinario successo. La sua capacità di brillare nel mercato non dipende solamente da uno stile moderno e accattivante, solido e robusto, o da dotazioni ricche e tecnologiche, ma anche da una gamma di motori in grado di soddisfare qualunque tipo di esigenza. Il parterre di propulsori messi a disposizione del B-SUV del marchio romeno è stimolante, perché ognuno di essi è tanto attento alle prestazioni quanto ai consumi, senza tralasciare l’impatto ambientale. In poche parole, anche i motori sposano appieno la filosofia del brand Dacia: “value for money”.

Il full hybrid

Dunque, fedele ai valori incarnati dal brand, Dacia Duster ha scelto un approccio sostenibile per i propulsori che trovano asilo sotto al cofano. Fra questi c’è il 1.6 Hybrid 140. Adottata per la prima volta su Jogger a partire dal 2023, la motorizzazione full hybrid da 140 CV è sbarcata con successo anche sulla terza generazione di Duster. Fondata su consolidate tecnologie riconosciute all’interno del Gruppo Renault, è formata da un motore benzina 4 cilindri da 1,6 litri da 94 CV, due motori elettrici (un motore da 49 CV e uno starter/generatore ad alta tensione) e un cambio automatico elettrificato. Quest’ultimo è provvisto di 4 rapporti per il motore termico e altri 2 per quello elettrico. Questa tecnologia combinata è resa possibile dalla mancanza di frizione.

Inoltre, la frenata rigenerativa, associata alla forte capacità di recupero energetico della batteria da 1,2 kWh (230V) e al rendimento del cambio automatico, consente di muoversi in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica, di ridurre i consumi del 20% in ciclo misto e fino al 40% in ciclo urbano. Infine, il motore si avvia sempre in modalità 100% elettrica. Tutto questo assicura prestazioni di rilievo abbinati a consumi veramente molto bassi.

Disponibile anche un’unità MHEV

La Dacia Duster, oltre al full hybrid appena descritta, dispone anche di un’unità mild hybrid: il 1.2 TCe da 131 CV. Questa motorizzazione, che corrisponde un primo livello di elettrificazione, ha rappresentato una novità assoluta per il brand Dacia. Abbina un motore benzina turbo 3 cilindri da 1,2 litri di nuova generazione basato sul ciclo Miller ad un sistema mild hybrid a 48V. Quest’ultimo dà un supporto al motore termico in fase di avviamento e accelerazione, permettendo in questo modo di abbattere il consumo medio e le emissioni di CO2 di circa il 10% rispetto ai motori termici di potenza equivalente. Garantisce un piacere di guida superiore al TCe 130 grazie alla spinta fornita dal sistema: il veicolo è più reattivo e la guida più fluida. La frenata rigenerativa consente di ricaricare la batteria di 0,8 kWh in modo impercettibile per il conducente. Infine, il motore TCe 130 è disponibile con cambio manuale a 6 rapporti sia in versione a trazione anteriore che 4x4.

Dacia Duster anche a GPL

Dacia è un marchio che ha scommesso in modo oculato e vincente nella alimentazione bifuel, diventando un leader indiscusso del GPL in Europa. Attualemente è l’unico costruttore a proporre un’alimentazione di questo tipo su tutti i modelli termici, con il label ECO-G: un 1.0 da 100 CV. Duster può contare anche su questa comprovata tecnologia in primo equipaggiamento, garanzia di sicurezza e affidabilità.

In poche parole, quando usa il GPL, la Dacia Duster ECO-G 100 emette in media il 10% di CO2 in meno rispetto alle motorizzazioni benzina equivalenti. Vanta fino a 1.

(ciclo di omologazione WLTP) complessiva grazie ai due serbatoi che hanno una capacità utile totale di circa 100 litri: 50 litri di benzina e 50 litri di GPL (installato sotto il pianale del bagaglio, mantenendo così inalterato il volume di carico). Il passaggio da un carburante all’altro avviene in modo rapido e impercettibile attraverso il commutatore perfettamente integrato nel cruscotto.