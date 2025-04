Dacia Duster, la sua forza è espressa anche dal design

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c’è bisogno di fornire spiegazioni, Dacia Duster è un autentico totem all’interno della gamma del marchio romeno. Forse, nessun veicolo ha saputo interpretare la moda cangiante di inizio millennio come lei, traghettando il brand del Gruppo Renault verso una dimensione più forte e solida. Oggi, sono passati già 15 anni dal suo debutto e tre generazioni si sono susseguite, tutte contraddistinte da un fattore comune: il successo commerciale. L’attuale Duster, presentata nel 2024, è fra tutte la più completa, moderna e seducente, come si evince facilmente dal suo design molto comunicativo. Non è soltanto un SUV versatile e da città, ma molto di più. Sotto alla sua robusta veste, si nasconde un animo coraggioso, da fuoristrada compatto.

Un design forte e robusto

Nuova Dacia Duster può contare sulla piattaforma CMF-B, una base flessibile, che le ha consentito di sfoggiare un volume interno superiore rispetto a quello della precedente generazione, a vantaggio dei passeggeri e dei bagagli. Tutto questo, pur mantenendo la stessa lunghezza totale, pari a 4,34 metri. Parlando del puro design, la Duster ha un corpo vettura dai tratti robusti, solidi e marcatamente personali. Questa sensazione di forza viene accentuata dalle sue proporzioni, ben bilanciate e in equilibrio coi volumi. I designer hanno scelto di adottare uno stile semplice, con linee ed elementi netti e puliti, che conferiscono al pacchetto un aspetto molto moderno e al passo coi tempi.

Il frontale è verticale, i passaruota hanno dei bordi smussati, mentre l’ampio portellone posteriore e i finestrini laterali si estendono in maniera armonica lungo i due vertici dell’auto. La primizia stilistica della Duster, molto probabilmente, risiede nella cintura che circonda tutto il veicolo, senza soluzione di continuità: le protezioni laterali della parte inferiore della scocca sfilano sugli elementi che convogliano l’identità del marchio, per poi convergere intorno ai passaruota che sono, a loro volta, connessi ai paraurti anteriore e posteriore. Infine, la lettera “Y” è un dettaglio che si ripete nella firma dei gruppi ottici e nei cerchi in lega.

L’attenzione alla sostenibilità

Come dicevamo, la Dacia Duster possiede uno stile al passo con i tempi, forte e dal sapore outdoor, ideale per chi ama la vita all’aria aperta. Quest’ultimo punto è rimarcato anche dalla scelta di alcuni materiali che compongono la vettura. Infatti, le piastre di protezione anteriore e posteriore sono colorate all’origine. L’assenza di vernici è un vantaggio per l’ambiente, ma anche per i clienti: anche se graffiati o rigati, non perdono mai il colore originario.

Inoltre, le protezioni laterali della parte inferiore della scocca e dei passaruota, i triangoli del paraurti anteriore e la grembialatura del paraurti dietro sono realizzati con un nuovo materiale robusto, Starkle, progettato dagli ingegneri Dacia e dall’azienda chimica LyondellBasell. Starkle è composto fino al 20% da materia riciclata. Composizione che traspare dalle particelle bianche che realizzano un effetto maculato e che il brand ha voluto sottolineare, evitando di utilizzare vernici supplementari.

Dacia Duster: un abitacolo che rispecchia la forza degli esterni

Passando agli interni, la nuova Dacia Duster mostra con orgoglio una plancia alta, verticale, larga, comprensiva di un’ampia fascia. Inevitabile, la percezione di un collegamento diretto con lo stile esterno, che si rispecchia anche nella forma delle bocchette dell’aria che traggono ispirazione dai passaruota. Ovviamente, l’ergonomia non viene sacrificata ma valorizzata, come nel caso del display centrale da 10,1” inclinato di 10° verso il conducente e collocato nel suo campo visivo.

Inoltre il volante, appiattito in alto e in basso, è molto facile da usare e permette un ingresso a bordo più congeniale. Per concludere, la lettera Y è il filo rosso di tutto l’abitacolo.

Questa si trova sulle bocchette dell’aria, sui pannelli delle porte, e sul bracciolo. Infine, al centro del volante, compare il logo del brand che sostituisce il “lettering” Dacia. Insomma, l'aria che si respria dentro alla nuova Duster è molto piacevole e ha un carattere personale.