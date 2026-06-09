Dacia Duster, guida completa agli allestimenti e ai prezzi del B-SUV

Dacia Duster continua a essere un pilastro del mercato automobilistico, forte di oltre 2,7 milioni di unità vendute e di una leadership costante come SUV più venduto a privati in Europa dal 2018. Con il Model Year 2026, il veicolo evolve mantenendo fede alla filosofia "Value for Money", ma elevando i contenuti tecnologici e il design, ora caratterizzato dall'uso dello Starkle (una plastica resistente e non verniciata composta al 20% da materiale riciclato) e dalla firma luminosa a forma di Y. La gamma si articola su quattro livelli di equipaggiamento distinti.

L'essenzialità senza rinunce: Duster Essential

L'allestimento di ingresso Essential è pensato per chi cerca la sostanza. La dotazione di sicurezza è già completa e include 6 airbag, sensori di parcheggio posteriori, frenata d’emergenza (AEBS), assistenza al mantenimento della corsia (LKA) e riconoscimento dei segnali stradali.

All'esterno si distingue per i cerchi in acciaio neri da 16” e le barre tetto nere. La tecnologia di bordo è affidata al sistema Media Control, che integra radio DAB e connettività Bluetooth gestibile tramite app smartphone. Per quanto riguarda i costi, questa versione è disponibile esclusivamente con la motorizzazione Eco-G 120 (GPL) al prezzo di 19.900 euro.

Tecnologia ed equilibrio: Duster Expression

Salendo di livello, la versione Expression aggiunge dotazioni che migliorano significativamente l'esperienza digitale e il design. Esteticamente introduce i cerchi in lega da 17” e le maniglie in tinta carrozzeria. L'abitacolo è dominato dal Media Display con touch screen da 10” e dal Driver Display digitale da 7”, supportando la replicazione wireless dello smartphone. La sicurezza è supportata dalla retrocamera di parcheggio e dai tergicristalli automatici. I prezzi per la variante Expression variano in base al motore:

Eco-G 120 (GPL) costa 21.850 euro;

Eco-G 120 auto (GPL) è proposta a 23.450 euro;

Mild Hybrid 140 parte da 23.150 euro;

Hybrid 155 (Full Hybrid) è in vendita a 26.650 euro;

Hybrid-G 150 4x4 (GPL Hybrid) costa 28.500 euro.

L’anima outdoor: Duster Extreme

Dedicata agli amanti dell'avventura, la versione Extreme punta su uno stile distintivo con dettagli color rame e selleria in TEP MicroCloud lavabile. Offre soluzioni pratiche come le barre tetto modulari e il sistema di fissaggio YouClip. Il comfort è elevato grazie al climatizzatore automatico e al sistema Keyless Entry. Il listino per la versione Extreme prevede:

23.400 euro per la motorizzazione Eco-G 120 (GPL).

25.000 euro per l'Eco-G 120 auto (GPL).

24.700 euro per il Mild Hybrid 140.

28.200 euro per l'Hybrid 155 (Full Hybrid).

30.050 euro per l'Hybrid-G 150 4x4 (GPL Hybrid).

Il top della gamma: Duster Journey

La variante Journey è pensata per chi cerca il massimo della tecnologia e del comfort nei lunghi viaggi. Si distingue per i cerchi in lega da 18” diamantati e include il sistema Media Nav Live con navigazione connessa (aggiornamenti per 8 anni) e impianto audio Arkamys 3D sound.

Di serie offre anche il caricatore smartphone a induzione, il freno di stazionamento elettrico e l’Adaptive Cruise Control sui motori ibridi. I prezzi della versione Journey sono:

23.400 euro per l'Eco-G 120 (GPL).

25.000 euro per l'Eco-G 120 auto (GPL).

24.700 euro per il Mild Hybrid 140.

28.200 euro per l'Hybrid 155 (Full Hybrid).

30.050 euro per l'Hybrid-G 150 4x4 (GPL Hybrid).

Tutti i prezzi citati si intendono "chiavi in mano", comprensivi di IVA.