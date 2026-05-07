Dacia Duster, la rivoluzione tecnologica passa dall’infotainment

Entrare nell’abitacolo della nuova Dacia Duster significa percepire immediatamente una metamorfosi profonda. Non è più solo il SUV robusto e spartano che ha conquistato l’Europa; oggi, il cuore pulsante dell’esperienza di guida batte attraverso una rivoluzione tecnologica che mette l’utente al centro di un ecosistema digitale fluido e intelligente. La narrazione dell’infotainment di Duster inizia dal momento in cui si preme il pulsante di accensione, rivelando un’interfaccia che spazia dall'essenzialità funzionale alla connettività più avanzata, senza mai tradire la filosofia "eco-smart" del brand.

L'essenzialità intelligente: Media Control

Per chi cerca la massima concretezza, la versione Essential propone il sistema Media Control. È una soluzione geniale nella sua semplicità: non c’è un grande monitor centrale a dominare la plancia, ma lo smartphone del conducente diventa il vero protagonista. Grazie all’app dedicata Dacia Media Control, il telefono si integra perfettamente con la vettura, permettendo di gestire radio digitale DAB, chiamate e musica attraverso i comandi al volante. In questo allestimento, la strumentazione resta fedele alla tradizione analogica, arricchita però da un display TFT da 3,5” che fornisce le informazioni vitali con chiarezza millimetrica. La connettività è garantita da due prese USB-C, pronte ad alimentare i dispositivi moderni durante ogni avventura.

Il salto nel futuro: Media Display e il cluster digitale

Salendo di livello verso gli allestimenti Expression ed Extreme, l'atmosfera cambia radicalmente. Lo sguardo viene catturato dal nuovo touch screen da 10”, un pannello elegante che orienta tutte le funzioni verso il conducente. Qui, la tecnologia si fa visibile e tattile: il sistema Media Display offre la replicazione dello smartphone, sia tramite cavo che in modalità wireless, garantendo un accesso immediato alle mappe e alle app preferite senza l'ingombro di fili. Davanti agli occhi del pilota, la vecchia strumentazione lascia il posto a un Driver Display digitale da 7”, completamente personalizzabile, che permette di visualizzare i dati di marcia con una grafica moderna e intuitiva.

L’apice della connettività: Media Nav Live

La massima espressione tecnologica si raggiunge però con l’allestimento Journey, dove debutta il sistema Media Nav Live. Non è solo un navigatore, ma un compagno di viaggio connesso che include otto anni di aggiornamenti automatici della cartografia, eliminando ogni preoccupazione legata ai percorsi obsoleti. L’esperienza sonora viene elevata dall’impianto Arkamys 3D Sound a sei altoparlanti, capace di avvolgere l’abitacolo in un’acustica profonda e cristallina. Questo sistema include anche l’App Store Dacia, permettendo di personalizzare ulteriormente le funzionalità di bordo.

Dettagli che fanno la differenza

Dacia non ha dimenticato la praticità quotidiana. Sulla versione Journey, il comfort digitale è completato dal caricatore smartphone a induzione, che permette di ricaricare il telefono semplicemente appoggiandolo sulla base dedicata.

Inoltre, l’innovativo sistema di fissaggio YouClip permette di installare supporti specifici per smartphone e tablet in punti strategici, trasformando l’abitacolo in un ufficio mobile o in una sala cinema per i passeggeri posteriori. Con questa nuova gamma, Dacia Duster dimostra che l'innovazione non deve essere complicata: deve essere utile, connessa e, soprattutto, accessibile.