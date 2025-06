Dacia Spring è più leggera, efficiente e potente: la perfetta elettrica da città

Ascolta ora 00:00 00:00

In un mercato automobilistico sempre più affollato e competitivo, Dacia decide di alzare l'asticella e lo fa con una dichiarazione d'intenti tanto chiara quanto concreta: rendere l'elettrico davvero per tutti. È così che è nata la nuova Dacia Spring, evoluzione di un progetto che ha già convinto migliaia di automobilisti, oggi più pronta che mai a conquistare la città e i suoi dintorni. Ma attenzione, perché dietro l'apparenza da cittadina frugale si nasconde un concentrato di tecnologia, funzionalità e concretezza. La sua forza, tra l’altro, risiede nelle nuove motorizzazioni e nella facilità di ricarica, come andremo a vedere.

Più cavalli e leggerezza

La piccola citycar Dacia Spring aggiunge un po’ di cavalleria al suo arsenale grazie al nuovo motore da 65 CV (48 kW), disponibile fin dall'allestimento Expression. Le prestazioni, tarate per restare nel perimetro dell'efficienza urbana, risultano più brillanti: lo 0-100 km/h è coperto in 13,7 secondi. Per chi cerca una soluzione ancora più economica, è ancora disponibile la versione da 45 CV (33 kW), perfetta per un uso cittadino puro.

La leggerezza è un elemento centrale del progetto: con appena 984 kg nella versione Extreme, la Spring si conferma l'unica auto elettrica 100% in Europa a rimanere sotto la soglia della tonnellata. Un risultato non banale, considerando l'introduzione di nuovi dispositivi di sicurezza e migliorie a livello di finiture e dotazioni. Il basso peso incide positivamente su tutto: consumi, agilità e TCO (Total Cost of Ownership).

Efficienza e tempi di ricarica

Dal punto di vista dell'efficienza, la nuova Dacia Spring si conferma una delle auto più parsimoniose: meno di 13,5 kWh/100 km per la versione da 65 CV, 14,1 kWh/100 km per quella da 45. Valori che si traducono in una spesa energetica contenuta e perfetta per gli spostamenti di tutti i giorni. La batteria da 26,8 kWh è studiata su misura per gli stili di vita dei clienti tipo della Spring, con un'autonomia di 225 km, più che sufficiente considerando che in media un automobilista urbano percorre 37 km al giorno. Ricaricarla è semplice: in meno di 11 ore con una presa domestica, 4 ore su wallbox da 7 kW, 45 minuti dal 20 all'80% con il caricabatterie DC da 30 kW (opzionale).

Ma la vera rivoluzione si chiama V2L: la funzione Vehicle-to-Load permette, nella versione Extreme, di alimentare dispositivi esterni grazie a un adattatore che trasforma la presa di ricarica dell'auto in una normale presa domestica. Un vezzo da campeggio moderno, ma che potrebbe rivelarsi utile anche durante un blackout: si può ricaricare un monopattino, una bici elettrica o persino un barbecue.

Gli allestimenti disponibili su Dacia Spring

Con il lancio della Nuova Spring, Dacia amplia la gamma e propone due allestimenti ben definiti: Expression, pensato per chi vuole entrare nel mondo dell'elettrico senza spendere troppo, ed Extreme, che aggiunge un tocco di stile e versatilità in più. Una scelta coerente, concreta e senza fronzoli. Nel pieno rispetto dello spirito guida del marchio.

In un mondo in cui il marketing è sempre più fatto di parole e meno di sostanza, Dacia fa il

contrario. E la nuova Spring ne è la prova su ruote: una piccola, ma grande, rivoluzione a batteria, dove ogni dettaglio ha uno scopo e ogni tecnologia è al servizio dell'utilità. Un'auto per tutti, ma non una qualunque.