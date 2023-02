Dalla Bentley all'Audi R8: tutte le auto di Djokovic

È il fresco vincitore del decimo Australian Open di una carriera inimitabile ma Novak Djokovic non ama soltanto il suo sport, il tennis. Il serbo, infatti, è un appassionato delle quattro ruote e possiede un parco auto di tutto rispetto.

Bentley Continental GTC

Tra i fiori all'occhiello della sua collezione spicca sicuramente la Bentley Continental GTC, progettata per lunghi viaggi: decappottabile, possiede un motore V8 a 12 cilindri che è in grado di raggiungere anche i 318 Km/h erogando fino a 550 cavalli. L'auto è dotata di quattro modalità di guida che consentono di guidiare in base all'esigenza del momento: con quella Comfort si ha una guida adatta per le lunghe distanze, la modalità Sport aumenta la reattività del mezzo, la modalità Bentley offre un equilibrio ottimale tra quelle precedenti mentre la modalità personalizzata dà la possibilità di regolare le singole impostazioni del sistema. "My Bentley" include la radio e gli aggiornamenti delle mappe via etere per il sistema di navigazione. Da listino, il prezzo di partenza è superiore ai 230mila euro.

Tesla Model X

Dotata di potenza e accelerazione tra le più rapide di qualsiasi Suv, Djokovic possiede il Model X della Tesla: 100% elettrica, ha un video touchscreen da 17 pollici con inclinazione sinistra-destra e una risoluzione di 2200 x 1300, colori reali e una reattività eccezionale per giochi, film e altro ancora. Nel mezzo possono entrare fino a sette passeggeri, può raggiungere i 1.020 cavalli di potenza e un'accelerazione da 0 a 100 Km/h in 2,5 secondi. L'autonomia dell'auto è fino a 348 miglia, 560 km. Si può impostare una guida anche con pilota automatico in grado di cambiare corsia autostradale. Il prezzo della vettura base parte da 94mila dollari (circa 86mila euro).

Audi R8

Un'altra auto sportiva da urlo è la R8 dell'Audi: 570 CV (419 kW), una velocità massima di 329 km/h e prezzo base di 172mila euro. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,7 secondi. A trazione posteriore, è disponibile in più di 50 differenti colorazioni ed è uno dei must del marchio tedesco.

Aston Martin DB9

La prima vettura costruita nel nuovo stabilimento Aston Martin a Gaydon, nel Warwickshire fu la 2+2 DB9, diretta erede della DB7. La nuova vettura era considerata di grande progresso rispetto alla vecchia che Aston Martin aveva deciso che una semplice numerazione sequenziale sarebbe stata considerata inappropriata, ecco perché non si chiamava DB8. Il modello è fuori produzione: fu lanciata con grande successo nel 2003 al Salone di Francoforte: alimentata da un motore V12, possiede fino a 510 Cv, può raggiungere i 319 Km/h e l'accelerazione da 0 a 100 avviene in 4,6 secondi. Il prezzo di partenza quando era in commercio partiva da 155mila euro

Peugeot 508 Pse

Ultima ma non per importanza, Djokovic possiede anche la Peugeot 508 Pse (Sport Engineered), la Berlina ibrida dell'azienda francese. Possiede un motoreda 360 Cv, autonomia in modalità solo elettrico è di circa 50 km. Dotata di fari full led, tra i nuovi elementi aerodinamici del mezzo sono le prese d'aria di color Kryptonite per un miglior raffreddamento del motore. I cerchi in lega sono da 20 pollici e monta pneumatici Michelin Pilot Sport 4S per alte prestazioni. All'interno ha un display touch screen da 12,3 pollici, 10 altoparlanti per un'acustica perfetta, combina tre tipologie differenti di motore: a benzina PureTech da 200 CV, anteriore elettrico con una potenza massima di 81 kW/110 CV accoppiato al cambio automatico a 8 rapporti per trazione elettrica e un motore elettrico posteriore con una potenza massima di 83 kW/113 CV. La velocità massima è di 250 Km/h, da 0 a 100 in 5,2 secondi, prezzo di partenza da poco più di 70mila euro.