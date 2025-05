Ecco Grande Panda ibrida, l’ultima nata della gamma Fiat

Ascolta ora 00:00 00:00

“La cicogna ha portato un’altra vettura”. Lo dice con orgoglio Olivier François, Ceo di Fiat presentando Grande Panda Hybrid, l’ultima nata della gamma Fiat pronta non soltanto a conquistare l’Italia ma tutto il mondo. “Ci consentirà di diventare un marchio globale, perché Grande Panda diventerà un bestseller globale, con auto costruite sulla stessa piattaforma, con motorizzazioni che cambieranno in base ai Paesi per arrivare a vendere 300mila vetture l’anno in tutto il mondo".



Intanto la produzione di questa Grande Panda con sistema ibrido T-Gen3, che combina un motore turbo a 3 cilindri da 1.2 litri capace di erogare 110 CV, una batteria agli ioni di litio da 48V e un cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti eDCT, è iniziata in Serbia, il 25 aprile, e le prime consegne in Italia avverranno prima dell'estate. È già un successo perché gli ordini coprono già la produzione fino a ottobre, merito anche del prezzo che parte da 16.950 euro per il primo dei tre allestimenti Pop, Icon e La prima.

Nel test drive dal centro stile Stellantis di Torino destinazione il castello di Racconigi e poi sulle colline ricoperte di vigne di Barolo, Grande Panda Hybrid si fa notare, come già accade per la versione elettrica, con il suo design pop, una palette di colori che esclude il grigio, i fari PXL LED che rimandano ai videogiochi degli anni Ottanta, la scritta PANDA in rilievo 3D sulle portiere e il logo FIAT sul retro. Si muove disinvolta con le sue misure compatte (lunghezza di 3,99 metri, larghezza di 1,76 e altezza di 1,58 metri) pur offrendo spazio per cinque passeggeri con un uso funzionale dell’abitacolo e un bagaglio da 412 litri, anche se a volte cade in errore rilevando i segnali dei limiti di velocità e nei sorpassi perde un po’ di brio nella ripresa, mentre tornando in città entra in funzione a basse velocità la modalità elettrica e la frenata rigenerativa con risultati di maggiore efficienza nei consumi. Insomma un’auto pret â porter che viene lanciata con il claim Pandastic, rivisitazione di Boombastic, la hit di 30 anni fa che sarà la colonna sonora degli spot cantata da Shaggy.

Ma Grande Panda non si ferma qui. Entro fine anno arriverà la versione con il cambio manuale e il motore termico, ma in un futuro che verrà, avrà anche la versione 4x4, pronta per vivere le avventure fuoristrada. Il concept, svelato durante la presentazione di Grande Panda Hybrid, raccoglie l’eredità della storica Panda 4x4 degli anni ’80 che ha saputo conquistare il cuore di generazioni di appassionati della vita open air.

Color Bordeaux profondo, design possente, dettagli esclusivi, piccola fuori, spaziosa dentro, da un punto di vista tecnico il concept della Grande Panda 4x4 è stato pensato con un innovativo asse posteriore elettrificato anche se non è stata ancora decisa la motorizzazione. Una soluzione che consentirebbe al veicolo prestazioni sorprendenti sia in contesti urbani sia su terreni più impegnativi. Al momento soltanto un esercizio di stile ma che saprà sedurre i Panda addicts.