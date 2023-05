Ecco la nuova Range Rover Velar: il modern luxury su 4 ruote

Su il sipario: va in scena la nuova Range Rover Velar. Il moder luxury su quattro ruote: design, tecnologia e prestazioni creano un connubio perfetto dalle proporzioni equilibrate. Il tutto all'insegna del comfort e della silenziosità.

Autonomia, ricarica e consumi

La gamma dei motori rimane la stessa e rimane completa: benzina, diesel e un ibrido plug-in. Le maggiori attenzioni sono riversate su quest'ultimo modello, P400e, che combina un motore elettrico da 105 kW con un motore a benzina Ingenium, per fornire prestazioni generose e silenziose. L'equilibrio tra guida esclusivamente elettrica e prestazioni a benzina rende la Range Rover Velar P400e perfetta per brevi viaggi urbani così come per viaggi più lunghi. Infatti, il motore elettrico associato al propulsore termico a benzina offre 684 km di autonomia. Con la sola energia elettrica si può arrivare fino a 64 km, con emissioni complessive di CO2 pari a 38g/km sul ciclo WLTP, e consumo di combustibile di 1,6 l/100 km.

L'autonomia electric-only è aumentata di oltre il 20% rispetto ai precedenti 53 km grazie alla batteria più grande da 19,2 kWh.

Con una coppia combinata di 640 Nm e 404 CV ottenuti dal suo motore a benzina Ingenium a quattro cilindri 2.0 litri da 300 CV e dal motore elettrico da 105 kW, la P400e è in grado di accelerare da 0-100 km/h in 5,4 secondi, con una velocità massima di 209 km/h. Può anche

viaggiare con la sola energia elettrica fino a 140 km/h 10 . Il P400e è uno dei pochissimi veicoli plug-in in grado di ricaricare rapidamente in corrente continua, con una carica dello 0-80% possibile in soli 30 minuti utilizzando un caricabatterie da 50 kW. A casa, può ricaricare da 0 al 100% utilizzando un caricabatterie AC da 7 kW in circa due ore e mezza.

Tecnologia e interni

La nuova griglia si combina con il caratteristico tetto “sospeso”, la linea di cintura ininterrotta e le maniglie delle porte a filo. I nuovi fari super-slim Pixel LED 9 offrono un'estetica preziosa e visibilità ottimale, mentre gli esterni sono arricchiti da un nuovo paraurti posteriore basso e dettagli scuri. La nuova Range Rover Velar è la prima a presentare l'infotainment Pivi Pro 7 di nuova generazione, che incorpora i controlli di tutte le funzioni chiave del veicolo all'interno del nuovo touchscreen.

Il touchscreen flottante di vetro curvo, più grande, è armoniosamente integrato nei nuovi e audaci interni, e garantisce un controllo più

facile e riflessi ridotti. Abitacolo interno più silenzioso grazie alla cancellazione attiva del rumore dei sistemi audio Meridian TM assicura che la Range Rover Velar sia il veicolo più silenzioso della sua categoria, per il rumore stradale.

Questa tecnologia rileva le frequenze esterne ed elabora automaticamente un antirumore attraverso il sistema audio del veicolo, riducendo il livello di rumore interno complessivo di un minimo di 4 dB. Cambiano i fari, qui abbiamo i Pixel LED 9 con Dynamic Bend Lighting 9 abbinati a gruppi ottici posteriori LED super-red per migliorare la visibilità e ridurre l'abbagliamento.

Il lusso si nota anche nei rivestimenti alternativi alla pelle: il misto lana Kvadrat TM e il tessuto in poliuretano, ispirati alla sartoria su misura, combinano estetica moderna e maggiore tattilità, se si desidera una soluzione alternativa alla pelle. Il sistema Cabin Air Purification Plus contribuisce a garantire aria interna più pulita grazie ai sistemi avanzati di filtraggio PM2.5 con gestione del CO 2. La nuova Range Rover Velar è disponibile con prezzi a partire da 71.100 euro. La P400e plug-in hybrid parte invece da 83.900 euro.