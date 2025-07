Fedez e il libro sul suicidio e l'addio a Ferragni, Clara single, Elodie e Diletta Leotta sole in vacanza (insieme)

Weekend tempo di gossip. C'è chi spoilera l'uscita del suo libro (Fedez), chi fa confessioni sulla sua forma fisica (Antonella Clerici), chi va in vacanza senza fidanzati (Elodie e Diletta Leotta) e chi fa rivelazioni sulla sua vita privata (Clara).

Fedez spoilera la sua biografia: l'addio a Chiara e il tentato suicidio

La biografia di Fedez è in lavorazione. Si attende solo l'annuncio ufficiale e la data di pubblicazione. A fornire un'anticipazione, però, il rapper di Rozzano ci ha già pensato, pubblicando un estratto del libro sui suoi canali social. Il racconto dovrebbe riprendere da dove si era interrotto l'ultima stagione di The Ferragnez e proseguire sulla narrazione degli ultimi due anni di Federico Lucia: il divorzio da Chiara Ferragni, l'interruzione degli psicofarmaci, il tentato suicidio e (forse) la storia dell'amante. " Questa che leggerete è la storia di uno che non ce l’ha fatta. Le persone credono che io decida, pianifichi, organizzi: io sono il manipolatore, lo stratega, io sono la falena", scrive Fedez nella pagina spoilerata sui social, accennando al tentato suicidio: "Non è il salto. Non è il colpo. Non è l'atto in sé. È tutto quello che succede prima. È la gestazione. Figlia di un lungo periodo di progettazione di tale atto. Un feto che cresce nel buio del cranio, che ti sussurra piano, ogni giorno, "basta". Io ci sono arrivato dopo aver mollato gli psicofarmaci di botto come si butta via un pacchetto di sigarette vuoto ". Come prosegue l'autobiografia è un mistero, ma la data per scoprirlo potrebbe non essere troppo lontana.

Antonella Clerici, la menopausa e la forma fisica: "Complicato perdere chili"

Da ormai 25 anni Antonella Clerici è la regina dei fornelli in tv. Ma resistere alla tentazione di un buon piatto cucinato in diretta dagli chef è sempre stato un problema, soprattutto per la linea. Lo ha confessato lei stessa ad Alessandro Cattelan nel suo podcast: "S ono cose abbastanza impegnative, anche molto sceniche, tutti mangiano lì. Io invece che ho la tendenza… insomma non sono filiforme, mi porto le cose da casa. Cerco un minimo di contenermi. Soprattutto perché quando sei giovane bruci tutto in un secondo e mezzo, poi più avanza l’età, più le cose si complicano". La conduttrice ha assicurato che perdere peso in menopausa è difficile e l'unica salvezza è l'attività fisica, che però rappresenta un peso. "Mi punto la pistola alla tempia per andare in palestra", ha scherzato. Ma chi bello vuole apparire...

Elodie e Diletta Leotta, la vacanza (insieme) senza Iannone e Loris Karius

Dopo le voci di crisi Elodie e Andrea Iannone sono tornati a mostrarsi in pubblico (ma in compagnia di una misteriosa bionda). Il pilota di motociclismo e la cantante continuano la loro relazione tra alti e bassi - alimentando persino i rumors su un "triangolo amoroso" - ma i dubbi sulla solidità del loro legame rimangono soprattutto dopo la pubblicazione di alcune foto che documentano la vacanza da "single" di Elodie con Diletta Leotta. L'inviata sportiva e l'ex talento di Amici si sono concesse un weekend tra amiche senza Iannone e Loris Karius in Sicilia. L'occasione è stata la nascita della nipote di Diletta Leotta, che ha riportato l'inviata nella sua terra natale con Elodie e altri amici. Tra cene, look sexy e nuotate in piscina, Elodie e Diletta pare non abbiano sentito la mancanza dei rispettivi fidanzati.

Clara vuota il sacco: "Sono single. Fedez.... il gossip è compreso nel pacchetto"

Clara e Fedez. Fedez e Clara. Dall'inizio dell'estate il gossip ruota attorno ai due artisti che, complice la collaborazione estiva con il brano "Scelte stupide", sembravano essere più che colleghi. Di un presunto flirt tra loro si parla da mesi, ma un punto alle voci lo ha messo Clara nell'intervista rilasciata a Vanity Fair, che le ha dedicato la copertina del numero in edicola. " Dunque, sta o non sta con Fedez?", è stata la domanda diretta, alla quale la giovane cantante ha replicato sicura : "No. Sono single, e non da molto". Smontato il circo estivo, l'artista ha ammesso : "Con Fedez il gossip è compreso nel pacchetto. Sono le regole del gioco che ho scelto. Mi infastidiscono solo i fotomontaggi e le invenzioni, perché ci sono persone che possono restarci male.

Per il resto, amo i paparazzi e mi diverte la vicina di casa che vuole saperne di più della mia vita privata. Forse, parlo così dal momento che non sono mai uscite cose gravi su di me e non è mai stata toccata la mia famiglia: in quest'ultimo caso darei in escandescenza".