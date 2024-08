Ecco la nuova Renault Symbioz

Ascolta ora 00:00 00:00

Questione di C o, meglio, di far centro nel segmento C, quello che in Europa ha il peso specifico più importante, rappresentando il 39% del mercato. Per chiudere i conti con la concorrenza e completare la gamma in questi “piani alti” ecco che Renault scocca la freccia di Symbioz, un Suv compatto che si posiziona tra Captur ed Austral con misure che non spaventano, anzi, rassicurano: 4,41 metri di lunghezza e 1,79 di larghezza, con un passo di 2 metri e 64 centimetri. L’abbiamo provata sulle strade che gravitano attorno a Valencia e ci ha obbiettivamente sorpreso per maneggevolezza, puntualità dello sterzo e comfort di bordo. In cinque si sta comodi, con premurose attenzioni riservate ai passeggeri che siedono dietro, e con il divanetto che scorre di 16 centimetri consentendo quindi di variare il volume di carico da 492 a 624 litri fino ai considerevoli 1.582 litri con i sedili ripiegati.

La compatta rassicurante e accogliente che, tradotta nell’appellativo rigorosamente francese di Renault, diventa la voiture a vivre per tutta la famiglia, propone piacevoli interni con sellerie rivestite da un tessuto a maglie larghe che presentano un frammento di losanga sullo schienale dei sedili anteriori, mentre la parte superiore della plancia è impreziosita da motivi con un effetto alluminio spazzolato. Completo l’equipaggiamento tecnologico che comprende il tetto in vetro opacizzante Solarbay, mentre il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato guadagna un touchscreen verticale da 10,4 pollici di serie su tutte le versioni e un driver display da 10,3 pollici. Google, Google Maps, Google Assistant ed il catalogo Google Play, con accesso ad oltre 50 applicazioni, viziano conducente e passeggeri, semplificando la vita a bordo. Alla voce Adas la nuova Renault Symbioz risponde con 29 tra aiuti alla guida e sistemi di sicurezza supportati dalla telecamera Vision 360°, e dai sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali.

La versatilità della nuova arrivata in gamma è implementata anche dal dispositivo di ottimizzazione della trazione “Extended Grip” (in opzione con la motorizzazione E-Tech full hybrid 145 CV, solo con pneumatici da 18”). In base alle condizioni di guida sono attivabili due modalità specifiche: Snow (neve) e All-terrain (4x4). A ciò si aggiunge un’altezza libera dal suolo di 169 millimetri che consente di avventurarsi al di fuori dei sentieri battuti e/o di affrontare le buche di tutti i giorni.

La nuova Renault Symbioz è disponibile, all’esordio, con la motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145 CV, che offre tutto il comfort e la silenziosità della guida elettrica in città senza vincoli di ricarica. Grazie al peso contenuto, all’aerodinamica del design e alla collaudata tecnologia E-Tech, il consumo di carburante è di 4,7 l/ 100 km. Un’efficienza che consente un’autonomia fino a 1000 chilometri. Attivabile tramite un pulsante a sinistra del volante sulla consolle di bordo, la nuova funzione E-Save permette di mantenere la carica della batteria ad un minimo del 40%.

Prodotta nello stabilimento di Valladolid, la nuova Renault Symbioz è disponibile in tre allestimenti (“Techno”, “Esprit Alpine” e “Iconic”) con le prime consegne previste dal