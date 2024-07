EuroimportPneumatici, quali fattori alimentano lo sviluppo del settore

Ascolta ora 00:00 00:00

Quello degli pneumatici per automotive è un settore che si sta aprendo gradualmente alla dimensione digitale. Rispetto ad altre categorie merceologiche, le gomme di ricambio restano ancora fortemente legate ai canali di vendita fisici ed agli esercizi di prossimità. Non è difficile immaginare come molti automobilisti preferiscano il gommista di fiducia, o un retailer in-shop, per acquistare uno o più pneumatici per la propria auto o moto. I meccanismi di mercato, però, stanno lentamente cambiando, in virtù di una progressiva integrazione tra canali di vendita online e offline; si tratta di un trend comune a tutto il mondo dell'e-commerce, con risvolti potenzialmente interessanti anche per quanto riguarda il comparto degli pneumatici. Questo è solo uno dei fattori che, sul breve e medio periodo, potrebbero incanalare lo sviluppo commerciale del settore, in special modo dal punto di vista commerciale.

Il quadro attuale del mercato italiano

Il mercato degli pneumatici in Italia risente dell'andamento complessivo che si registra nel resto d'Europa; la ripresa post-Covid ha subito una brusca frenata a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina: il susseguente aumento dell'inflazione ha rallentato le vendite, che hanno risentito in particolare dei rincari sul prezzo di vendita. In aggiunta, gli automobilisti italiani sembrano preferire, tendenzialmente, gli pneumatici quattro stagioni rispetto a quelli stagionali, non solo in virtù del recente aumento del costo al dettaglio dei singoli prodotti.

Ciò nonostante, il tasso di innovazione del mercato (dato dalla percentuale di pneumatici di recente produzione rispetto a quelli venduti complessivamente) è positivo; secondo i dati diffusi da GFK Italia, in collaborazione con il canale dei Gommisti Specializzati, da gennaio a maggio dello scorso anno, il 4,5% delle gomme vendute era costituito da prodotti lanciati sul mercato l'anno stesso. Il 12,9%, invece, erano pneumatici immessi in commercio nel 2022; poco più del 30%, invece, era rappresentato da modelli di pneumatici del 2021 e del 2022. Il tasso di innovazione più elevato, a riprova delle preferenze degli automobilisti italiani, interessa le coperture multistagionali, con quasi il 60% del venduto rappresentato da prodotti lanciati da meno di quattro anni.

Per ciò che riguarda, nello specifico, l'e-commerce di settore, come già accennato, gioca un ruolo di crescente complessità. "Il report annuale di dealo sull’e-commerce italiano 2023", ad esempio, evidenzia come vi sia un picco nelle intenzioni di acquisto delle gomme da moto in primavera. Inoltre, la comparazione dei prezzi online consente di realizzare un effettivo margine di risparmio su alcune categorie di prodotto, quali le 4 stagioni (-8,1%) e le estive (-4,6%). Questi dati rendono bene l'idea di quale sia una delle funzioni degli shop online specializzati come, ad esempio, Euroimport Pneumatici: offrire un punto di riferimento per reperire informazioni di varia natura, nonché rappresentare un'alternativa sempre più autorevole ai canali tradizionali di vendita.

Cosa spingerà le vendite online

Al netto della particolarità del settore, l'e-commerce degli pneumatici potrà continuare a crescere attraverso un'evoluzione lenta ma costante. La competitività dei prezzi rimarrà certamente uno degli aspetti a favore dello shopping online; a parità di costo, gli utenti valuteranno eventuali servizi accessori, quali l'assistenza pre e post vendita oppure convenzioni con officine meccaniche presenti sul territorio per il montaggio delle gomme acquistate online. In sintesi, se i retailer che operano in rete saranno in grado di offrire un'esperienza d'acquisto 'su misura', probabilmente una fetta più ampia di consumatori valuterà concretamente la possibilità di comprare gomme di ricambio online. In tal caso, non è da escludere un passaggio intermedio, con una valutazione del prodotto 'dal vivo', magari proprio presso l'officina di fiducia, prima di formalizzare l'acquisto su un sito specializzato.

Anche la, assieme alla, rappresenta un fattore a favore del progresso dell'e-commerce degli pneumatici.