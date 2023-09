Extreme E in Sardegna, i risultati della seconda giornata

Dopo la vittoria di ieri del team Acciona guidato da Carlos Sainz Senior, la squadra X44 Vida Carbon conquista il primo posto del podio Extreme E. La sfida intensa con suv sostenibili si è svolta all’interno dell'Area Addestrativa dell'Esercito Italiano di Capo Teulada in Sardegna. Si tratta del poligono più grande d’Europa con 7400 ettari. Ecco tutti i risultati.

Il colpo di scena

Durante la seconda gara al settimo Round di Extreme E in Sardegna il team Acciona/Sainz, dopo il ritiro nelle qualifiche e la vittoria della prima corsa, si è classificato in ultima posizione nella Redemption Race. Come anticipato, al primo posto del podio è salito il team X44 Vida Carbon di Lewis Hamilton con McConnell e Gutierrez, davanti al team di Nico Rosberg. La terza posizione è stata conquistata dal team Abt. Acciona/Sanz ha perso quindi il vantaggio in classifica accumulato nella gara di sabato 16 settembre.

Redemption Race

Il team Acciona/Sainz durante la seconda gara è stato costretto alla Redemption Race a causa di un problema tecnico nel turno di qualifica di Ekstrom. Ha poi chiuso in ultima posizione, che diventa penultima considerando la non partecipazione di McLaren, nella gara degli ultimi cinque qualificati. Hansen e Taylor del team Veloce hanno trionfato davanti ad Hansen e Munnings del team Andretti.

La Gran Final

Nella Gran Final ha trionfato il team X44 Vida Carbon di Lewis Hamilton, con McConnell e Gutierrez. La strategia è stata quella di dominare il tracciato restando avanti a tutti dall’inizio alla fine. Sul podio in terza posizione il team Abt, con i piloti Sebastien Loeb e Andersson mentre al secondo posto si classifica il team di Nico Rosberg. La squadra del Campione del Mondo di F1 2016 è passata da cinque a quattro punti di distacco in classifica dal team Acciona/Sainz, mentre nella giornata di sabato il divario ammontava a diciotto punti.