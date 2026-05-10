Fenomeno Roadster, la open-top Lamborghini più potente e veloce di sempre

Quindici esemplari da 5 milioni di euro l’uno. È la open-top più potente e veloce mai creata da Lamborghini con propulsore ibrido V12 che eroga 1080 CV di potenza combinata e la fa volare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 6,8 secondi, raggiungendo una velocità massima superiore ai 340 km/h.

Insomma un vero Fenomeno in versione Roadster, presentata in anteprima mondiale all’autodromo di Imola nella seconda edizione di Lamborghini Arena, la due giorni che riunisce la community internazionale del marchio. Eccola l'ultima erede di una spettacolare dinastia di few-off scoperte, iniziata nel 2009 con Reventón Roadster. Fenomeno Roadster è l'evoluzione di Fenomeno Coupé: una supersportiva a due posti da far girare la testa, che unisce un nuovo livello di performance a soluzioni tecniche derivate dal motorsport e a un design futuribile, come sempre del resto con le fuoriclasse Lamborghini.

“Fenomeno Roadster è un'interpretazione unica dell'emozione di guida creata per un ristretto gruppo di clienti alla ricerca di una vettura che vada oltre le convenzioni. Ogni esemplare è concepito come un capolavoro da collezione in cui l'eccellenza tecnica si unisce a un'artigianalità su misura", afferma Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini. “E rappresenta l'espressione più autentica dei valori del nostro brand: design visionario, performance senza compromessi ed esclusività assoluta”.

Si distingue già al primo sguardo con la sua esclusiva tonalità Blu Cepheus, con il colore principale che domina la parte superiore, mentre il contrastante Rosso Mars nella sezione inferiore valorizza le aree chiave della vettura. Una livrea che richiama quella della prima Lamborghini Roadster, la Miura del 1968, mentre l’accostamento cromatico rende omaggio ai colori della città di Bologna, il rosso e il blu.

La silhouette estremamente ribassata enfatizza una linea centrale ben definita, insieme alla distintiva architettura dell’abitacolo con finestrini laterali inclinati, un nuovo parabrezza piatto con un elegante elemento alare aggiuntivo in carbonio ultraleggero, impreziosito dal logo Fenomeno Roadster, l'anteriore scolpito e ottimizzato per l'aerodinamica ha linee affilate, ampie prese d'aria e dettagli esagonali mentre la vista posteriore è futuristica e decisa, con uno scarico esagonale in posizione rialzata e il rollbar in carbonio è integrato dietro ai sedili sportivi. L'abitacolo, invece, ha un'estetica high-tech e interpreta la filosofia feel like a pilot di Lamborghini: interni in fibra di carbonio e microfibra, sedili sportivi profilati con cuciture rosse a contrasto, tre display digitali con grafica esagonale, pulsanti tattili e comandi ispirati all’aviazione, tutto è disposto in modo da consentire al conducente di rimanere completamente concentrato sulla strada o sulla pista, proprio come in una vettura da corsa, ed esaltare le potenzialità del motore V12 aspirato da 6.5 litri da 835 CV abbinato a tre motori elettrici da 245 CV complessivi.

"Quando si disegna una nuova Lamborghini la sfida è sempre quella di creare un carattere unico, inatteso e dotato di una forte identità. Per la Fenomeno Roadster abbiamo lavorato intensamente per integrare in maniera creativa il vano motore, creando l’illusione visiva di sospensione. Ancora una volta, abbiamo posto al centro dell’attenzione il nostro esclusivo powertrain V12 ibrido, che deve rimanere sempre l’elemento proporzionale dominante nella definizione visiva della vettura", spiega Mitja Borkert, Design Director di Automobili Lamborghini.

D’ispirazione aerospaziale la struttura del telaio che le garantisce un rapporto peso/potenza ottimale e un’elevata rigidità, mentre gli ammortizzatori racing regolabili manualmente le consentono di ottenere un assetto perfetto sia su strada sia in pista e le prestazioni in frenata sono assicurate dal sistema carboceramico CCM-R Plus, sviluppato a partire da tecnologie derivate dal motorsport, che garantisce una decelerazione costante e la massima stabilità anche alle alte velocità. Insomma un “toro scatenato” in limited edition: i 15 esemplari verranno costruiti dalla fine del 2027, pronte a sfrecciare sulle strade l’anno seguente.